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Teröristin cenazesine katılan 'li vekiller hakkında soruşturma başlatıldı!

DHA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 19.11.2017 16:39 Güncelleme Tarihi: 19.11.2017 17:48
Teröristin cenazesine katılan HDP'li vekiller hakkında soruşturma başlatıldı!

Cumhuriyet Başsavcılığı, terörden arananların kırmızı listesinde yer alan bölücü terör örgütü /'nın sözde yöneticilerinden "Delal Amed" kod adlı Hülya Eroğlu'nun Diyarbakır'daki cenazesine katılan 6 'li milletvekilleri hakkında soruşturma başlattı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

"Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde ölü olarak ele geçirilen ve silahlı terör örgütünün kırmızı listede aranan şahıslardan olan Delal Amed kod isimli Hülya Eroğlu'nun 18 Kasım 2017 tarihinde Yeniköy mezarlığında defnedildiği sırada cenazeye katılan Milletvekili Feleknas Uca, Sibel Yiğitalp ile Berdan Öztürk ve diğer katılanlar hakkında aynı gün Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır.

TERÖRİSTİN CENAZESİNE KATILAN HDP'Lİ VEKİLLER HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

19 Kasım 2017 tarihinde de İlimiz Bağlar ilçesinde bulunan Demirli Köyü taziye evinde aynı terör örgütü mensubunun fotoğrafının bulunduğu taziye evine gelen HDP milletvekilleri Feleknas Uca, Sibel Yiğitalp, Berdan Öztürk, Nadir Yıldırım, Ahmet Yıldırım, Leyla Birlik ve diğer katılanlar hakkında da Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Soruşturmalarımız tespitler doğrultusunda genişletilerek devam edecektir."

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Teröristin cenazesine katılan HDP'li vekiller hakkında soruşturma başlatıldı!
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