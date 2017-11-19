Teröristin cenazesine katılan HDP'li vekiller hakkında soruşturma başlatıldı!

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

"Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde ölü olarak ele geçirilen ve PKK silahlı terör örgütünün kırmızı listede aranan şahıslardan olan Delal Amed kod isimli Hülya Eroğlu'nun 18 Kasım 2017 tarihinde Diyarbakır Yeniköy mezarlığında defnedildiği sırada cenazeye katılan HDP Milletvekili Feleknas Uca, Sibel Yiğitalp ile Berdan Öztürk ve diğer katılanlar hakkında aynı gün Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır.

TERÖRİSTİN CENAZESİNE KATILAN HDP'Lİ VEKİLLER HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

19 Kasım 2017 tarihinde de İlimiz Bağlar ilçesinde bulunan Demirli Köyü taziye evinde aynı terör örgütü mensubunun fotoğrafının bulunduğu taziye evine gelen HDP milletvekilleri Feleknas Uca, Sibel Yiğitalp, Berdan Öztürk, Nadir Yıldırım, Ahmet Yıldırım, Leyla Birlik ve diğer katılanlar hakkında da Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Soruşturmalarımız tespitler doğrultusunda genişletilerek devam edecektir."