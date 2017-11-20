Çatı davası sanığı Genelkurmay'daki fotoğraflarını reddetti

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 221 kişinin yargılandığı "çatı" davasına sanık savunmalarının alınmasıyla devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ile izleyiciler katıldı.

Duruşmada, sanık eski binbaşı Mutlu Burak Uyar, savunma yaptı.

Uyar, rutin çalışmaları nedeniyle mesaide kaldığını, akşam saatlerinde Genelkurmay Başkanlığına saldırı yapılacağının söylendiğini ve emniyeti almakla görevlendirildiğini savundu.

Alarm verildiğini, saldırı olacağı gibi söylentiler duyduğunu, karargahta güvenlik önlemleri alındığını ileri süren Uyar, Genelkurmay Başkanlığındaki ilk çatışma sırasında da karargah bahçesinde olduğunu anlattı.

Sanık Uyar, şunları söyledi:

"Birden silah sesleri geldi. Tolga Kılıçarslan yere düştü. Aracın arka tarafını ve inenleri arada beton mevzi olduğundan göremedim. Yaralılar, vurulanlar ambulansla taşındı. Adeta şok olmuştum. Ateş eden kişinin Mehmet Akkurt olduğunu sonradan öğrendim. Akkurt'un, Yaşar Güler'i kurtarmaya çalışırken vurulduğu söyleniyordu. Çatışma sırasında aracın içinde Yaşar Güler'in olduğunu iddianameyi okuyunca öğrendim. Tam bir karmaşa içine düşmüştüm."

Yaşananların ardından baskın ve sabotaj ihtimaliyle ilgili konuşmalar duyduğunu, daha önceden de sürekli "belediyelerin çöp araçları, ambulanslarla kışla ve nizamiyelere saldırı yapılacağı" konusunda ihbarlar geldiğini ileri süren Uyar, bu nedenle darbe girişiminin aklına gelmediğini iddia etti.

GÖRÜNTÜLERİNİ REDDETTİ

Sanık Uyar, güney nizamiyenin güvenliğini sağladığı iddiasının gerçek dışı olduğunu öne sürdü.

Eski ifadelerini reddeden sanık Uyar, darbe girişimine katılmadığını, muhabere merkezinin darbeciler tarafından ele geçirilmesinde görevi bulunmadığını, FETÖ ile bağının olmadığını iddia etti.

Eski ifadesinde, darbecilerin kendisini bağladığı, alıkonulduğu şeklinde ifade verdiği hatırlatılan sanık Uyar, korktuğu için mağdur olduğunu ve derdest edildiğini söylediğini ileri sürdü.

Karargahtaki güvenlik kameralarına yansıyan çok sayıda fotoğrafta silahlı askerlerle yan yana görüldüğü belirtilen sanık eski binbaşı Uyar, "Görüntülerdekilerden çoğu ben değilim, birkaç bana benzeyen var." iddiasında bulundu.

Duruşmaya öğle arasının ardından sanık savunmalarıyla devam edilecek.