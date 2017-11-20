FETÖ tezlerini savunan dizi

İşte Mevlüt Tezel'in bugünkü yazısı:

Netflix- ABC'nin dünyaca ünlü dizisi 'Disgnated Survivor'ın son bölümünde; kurmaca bir öykü de olsa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aşağılanması, Türkler'e ağır küfürler edilmesi ve FETÖ'nün demokratik Türkiye için tek umut olarak gösterilmesi büyük bir skandal ama bu skandalı iyi okumak lazım.

Önce kısa bir özet geçelim: '24' dizisinden tanıdığımız Kiefer Sutherland'in ABD Başkanı Tom Kirkman'ı oynadığı dizide, Türkiye Cumhurbaşkanı 'Fatih Turan', Beyaz Saray'ı ziyarete gidiyor ve "Ülkemde darbe yapmaya çalışan 'Nuri Şahin' isimli teröristi bize iade etmemek, stratejik müttefikliğe aykırı" diyor.

YAZININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

ABD dizisi Türkiye'yi hedef aldı

ABD dizisinde Türkiye hedef alındı