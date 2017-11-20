FETÖ tezlerini savunan dizi

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tezlerini savunan dizi

Giriş Tarihi: 20.11.2017 10:04 Güncelleme Tarihi: 20.11.2017 10:10

’de yayın yapan ABC televizyonunda iki sezondur devam eden “Designated Survivor” adlı diziyle aleyhinde çirkin bir algı operasyonu yapılmıştı. bugünkü yazısında 'yü aklamaya çalışan 'Designated Survivor' adlı diziyi kaleme aldı.

İşte Mevlüt Tezel'in bugünkü yazısı:

Netflix- ABC'nin dünyaca ünlü dizisi 'Disgnated Survivor'ın son bölümünde; kurmaca bir öykü de olsa 'ın aşağılanması, Türkler'e ağır küfürler edilmesi ve 'nün demokratik için tek umut olarak gösterilmesi büyük bir skandal ama bu skandalı iyi okumak lazım.
Önce kısa bir özet geçelim: '24' dizisinden tanıdığımız Kiefer Sutherland'in Başkanı Tom Kirkman'ı oynadığı dizide, Türkiye Cumhurbaşkanı 'Fatih Turan', Beyaz Saray'ı ziyarete gidiyor ve "Ülkemde darbe yapmaya çalışan 'Nuri Şahin' isimli teröristi bize iade etmemek, stratejik müttefikliğe aykırı" diyor.

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