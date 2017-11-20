FETÖ'cü hainler cezaevindeki hainler için yardım toplamışlar

Tutuklu sanıklardan Halit Takal, üzerine atılı suçlamaları reddederek, "E.Y, benim çocuğumun dershaneden rehber öğretmenidir. O süreçte 'Dershanenin bir hissesini geçici olarak size verelim mi?' dedi. Ben de kabul ettim. Ben çiftçi olduğum için sürekli tarladaydım, bana bir evraka imza attırdılar. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Mahkeme başkanının, "Medrese-i Yusufiye'de yatan kardeşlerimiz için para topluyoruz." söylemiyle Ceyhan ilçesinde yardım topladıkları iddiasına ilişkin soru yönelttiği tutuksuz sanıklar Hasan Eren ve Bekir Cangüven, haklarındaki suçlamayı reddetti.

Tutuksuz sanıklardan Selvinur I. ise sanıklardan Eren ve Cangüven'in kuyumculuk yapan babasının yanına geldiklerini öne sürerek, "Bu şahıslar, cezaevinde bulunan sanıkları kastederek, 'Mederese-i Yusufiye'de bulunan arkadaşlarımız için para topluyoruz.' diyerek para talebinde bulunmuş. Babam ise bu şahısları dükkanından kovmuş. Ben üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum." diye konuştu.

ASGARİ ÜCRETLE DERSHANE HİSSESİ ALMIŞ

Tutuklu sanıklardan Fevzi Kaplan da üzerine atılı suçlamaları reddederek, Bank Asya'daki hesabının maaş hesabı olduğunu savundu.

Sanık Kaplan, "Bank Asya'ya yüklü miktarda para yatırmadım. Işık Dershanesi'nde asgari ücretle çalıştım. Bu kurumda çalışmanın ve bu dershanenin hisselerini almanın suç olduğunu bilmiyordum." beyanında bulundu.

Mahkeme başkanının, "Asgari ücretle çalışıyorsan bu yapıya ait Işık Dershanesi'nin hisselerini neden alıyorsun?" diye sorması üzerine sanık Kaplan, "Ailem varlıklıdır. Onların gönderdiği paralarla birikim yaptım ve aldım." yanıtını verdi.

Savcı, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamı, tutuksuz sanıklar Eren ve Cangüven'in tutuklanmaları, mahkemeye gelmeyen tutuksuz sanıklar Akan Ç. ve Mustafa K. hakkında yakalama emri çıkarılması yönünde mütalaa verdi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar Eren ve Cangüven'in değişen delil durumu nazara alınarak tutuklanmalarına, tutuklu sanıklar Ömer I, Maruf T, Faruk Ö, Engin T, Davut T, Şahin F, Murat K, Halit T. ve Güngör Ö'nün ise yurt dışı çıkış yasağı konularak tahliyesine hükmederek duruşmayı erteledi.

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