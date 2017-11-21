Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kız çocuğunun gülümseten diyaloğu

Meclis'te bugün grup toplantıları gerçekleşirken AK Parti'nin toplantısında gülümseten anlar yaşandı.



"TAYYİP DEDE" SESLENİŞİNE KAYITSIZ KALMADI

Recep Tayyip Erdoğan, kürsüden sert mesajlar verirken, toplantıyı ailesiyle birlikte izleyen kız çocuğu ısrarla "Tayyip Dede" diye seslenerek Cumhurbaşkanı'na sesini ulaştırmaya çalıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine "Dede" diyerek seslenen küçük kıza böyle cevap verdi!





Erdoğan ise bu seslenişe kayıtsız kalması ve sert ses tonunu değiştirerek dede şefkatiyle "Efendim?" diye karşılık verdi. İkili grup toplantısı sonunda buluşarak objektiflere poz verdi.





