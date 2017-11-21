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zanlısı trafik kazasına karışınca yakalandı

AA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 21.11.2017 10:02 Güncelleme Tarihi: 21.11.2017 10:03

'de hakkında yakalama kararı bulunan () zanlısı eski vergi müfettiş yardımcısı, trafik kazasına karışınca yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının /Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik soruşturma kapsamında aranan, KHK ile ihraç edilen eski vergi müfettiş yardımcısı Okan A. (37), bir kişinin hafif yaralandığı trafik kazasına karıştı.

Olay yerine gelen trafik polisi, terör örgütünün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı öne sürülen şüpheli Okan A. hakkında yakalama kararı bulunduğunu belirledi.

Gözaltına alınan Oktan A, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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FETÖ zanlısı trafik kazasına karışınca yakalandı
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