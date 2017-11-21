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AA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 21.11.2017 16:35
Kütahya'da FETÖ/PDY operasyonu

merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları öne sürülen ve aralarında çiftçi, öğretmen, emekli imam, esnaf ve öğrenci bulunan şüphelilere yönelik Kütahya, İzmir ve Manisa'da belirlenen 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, A.A, A.Y.G, B.K, M.B, Z.V, Z.Ç, Y.N.Ç, F.Ç. ve G.T gözaltına alındı.

Evlerinde de arama yapılan 3'ü kadın 9 zanlı, sağlık kontrolünün ardından emniyete getirildi.

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Kütahya'da FETÖ/PDY operasyonu
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