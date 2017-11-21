Kütahya'da FETÖ/PDY operasyonu

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları öne sürülen ve aralarında çiftçi, öğretmen, emekli imam, esnaf ve öğrenci bulunan şüphelilere yönelik Kütahya, İzmir ve Manisa'da belirlenen 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, A.A, A.Y.G, B.K, M.B, Z.V, Z.Ç, Y.N.Ç, F.Ç. ve G.T gözaltına alındı.

Evlerinde de arama yapılan 3'ü kadın 9 zanlı, sağlık kontrolünün ardından emniyete getirildi.