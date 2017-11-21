Son dakika: FETÖ'den aranan o isim trafik kazasına karışınca yakalandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan, KHK ile ihraç edilen eski vergi müfettiş yardımcısı Okan A. (37), bir kişinin hafif yaralandığı trafik kazasına karıştı.
HAKKINDA YAKALAMA KARARI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Olay yerine gelen trafik polisi, terör örgütünün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı öne sürülen şüpheli Okan A. hakkında yakalama kararı bulunduğunu belirledi.
TUTUKLANDI
Gözaltına alınan Oktan A, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.