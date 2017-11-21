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Son dakika: 'den aranan o isim trafik kazasına karışınca yakalandı

AA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 21.11.2017 10:14
Son dakika: FETÖ'den aranan o isim trafik kazasına karışınca yakalandı

... 'de hakkında yakalama kararı bulunan Fetullahçı Terör Örgütü () zanlısı eski vergi müfettiş yardımcısı, trafik kazasına karışınca yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan, KHK ile ihraç edilen eski vergi müfettiş yardımcısı Okan A. (37), bir kişinin hafif yaralandığı trafik kazasına karıştı.

HAKKINDA YAKALAMA KARARI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Olay yerine gelen trafik polisi, terör örgütünün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı öne sürülen şüpheli Okan A. hakkında yakalama kararı bulunduğunu belirledi.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Oktan A, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Son dakika: FETÖ'den aranan o isim trafik kazasına karışınca yakalandı
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