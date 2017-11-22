Başbakan Binali Yıldırım: Soçi zirvesinde önemli bir karar açıklanacak

Yıldız Teknik Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuşan Başbakan Yıldırım, Soçi'deki zirvede Suriye konusunda önemli bir karara varılacağını söyledi.

"BÖLGENİN KADERİNİ BU BÖLGEDE YAŞAYANLAR BELİRLER"

Başbakan Binali Yıldırım, Akademik Yıl Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Ayağımıza çelme takmak için her türlü fırsatı değerlendiriyorlar. İstedikleri şey Türkiye edilgen olsun. Biz söyleyelim, 3 dakika sonra Türkiye konuşsun. Hemen cevap vermesin. Türkiye kim oluyor da bölgede politika belirliyor, karar veriyor? 'Türkiye bizi takip et.' Bu dönemler geçti. Bu bölgenin kaderini yine bu bölgede yaşayanlar belirler. Uzaktan gelenler değil.Bu bölgenin kaderini bu bölgede yaşayanlar belirler, uzaktan gelenler değil" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin dev yatırımlarına değinen Başbakan Binali Yıldırım, "Türkiye'de maalesef güzel şeyleri gözden kaçırmaya çalışıyorlar. Eften püften konuları ön plana çıkararak moral değerlerimizi aşındırmaya çalışıyorlar. 15 yılda bu hizmetleri yaparken o kadar çok engelle karşılaştık ki... Her seferinde önümüze başka bir kılıkta çıkanlar oldu. İktidara ilk geldiğimiz dönemde hemen bir muhtıra verildi. Ondan sonra da sürekli bir yandan demokrasiyi geliştirmek bir yandan milletimizin hak ettiği hizmetleri yerine getirmek için durmadan mücadele ettik" dedi.