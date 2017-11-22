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Erdoğan'a suikast girişimi davasında gerekçeli karar hazırlandı

Giriş Tarihi: 22.11.2017 12:50 Güncelleme Tarihi: 22.11.2017 13:18
Erdoğan'a suikast girişimi davasında gerekçeli karar hazırlandı

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi ve iki polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davanın gerekçeli kararını hazırladı.

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Erdoğan'a suikast girişimi davasında gerekçeli karar hazırlandı
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