Kurban paraları bakın nereye gitmiş!

Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesince, Büyükşehir Belediyesi tarafından özel hazırlanan merkez Meram ilçesindeki Fatih Sultan Mehmet Spor Salonu'nda görülen çatı davası duruşması, tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam etti.

Duruşmaya, sanıklar, avukatları ve sanıkların yakınları katıldı.

ÖRGÜTTEN TİKSİNMEME NEDEN OLDU

Tutuksuz sanıklardan, ilgili iddianamede örgüte eleman kazandırmakla suçlanan Bekir D, 2010 yılına kadar örgütle bağlantısının olduğunu söyledi.

Bekir D, 2010 yılında üniversiteyi kazanıp Artvin'e gidene kadar örgüte ait dershanelerde işçi olarak çalıştığını belirterek, "Burada gördüklerim örgütten tiksinmeme, hatta daha da fazlasına neden oldu. Bu yüzden ülkeyi ele geçirmeye çalışan bu yapı hakkında bildiğim her şeyi anlattım." dedi.

KURBAN PARASININ SADECE ÇOK AZ KISMIYLA KURBAN ALINIYORDU

Dershanede çalıştığı sırada velilerden "kurban parası" toplandığını anlatan Bekir D, şöyle devam etti:

"Ben İmam Hatip Lisesi mezunuyum. Örgütteki birçok uygulama bana ters geliyordu. Velilerin verdiği kurban paralarının çok az bir kısmıyla Kurban Bayramı öncesi kurban kesip, etleri velilere bayramda kesilmiş gibi dağıtılıyordu. Bağış sahiplerine etlerin kurban kesilmişcesine dağıtıldığına şahit oldum. Bir gün öncesinden etlerin hazır olmasının kurban mantığına aykırı olduğunu gördüm. Hatta bu kurban etlerinden belli bir miktarının da satıldığını hatırlıyorum. Özellikle bu olaydan dolayı bu yapıdan tiksindim. Bu konuda da yüzleşmeye hazırım."

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ÖNEMLİ GÖREVDE OLANLAR MASUM GİBİ GÖSTERİLİYOR

Bekir D, FETÖ yapılanması içinde önemli görevlerde olanların, masum niyetler taşımayanların bugün kendini yapı içinde önemsizmiş gibi göstermeye çalıştığına dikkati çekerek, "O günün kartalları bugün niye kendini serçe gibi göstermeye çalışıyor anlamıyorum. İsimleri söylendiğinde yer yerinden oynayan kişiler, şimdi kendilerini sade bir vatandaş, sade bir öğretmen gibi gösteriyor." ifadelerini kullandı.

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Örgütle hiçbir zaman gönül bağı kurmadığını, bağlantısını da 2010'da kopardığını savunan Bekir D, "17-25 Aralık'tan önce örgüt karşıtı ve hükümet yanlısı sosyal medya paylaşımlarım da bunu kanıtlamaktadır." diye konuştu.

"ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANMAK İSTİYORUM"

Tutuksuz sanıklardan Fatih T. ise 2014 yılına kadar örgütle bağlantısının olduğunu kabul etti.

Etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini dile getiren Fatih T, örgütte önemli görevler üstlenmediğini, sigara içmesi ve kız arkadaşının olmasının örgüt içerisinde sorunlara yol açtığını öne sürdü.