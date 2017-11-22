Malatya'da bazı evlerin işaretlendiği iddiası

Malatya Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Cemal Gürsel Mahallesi'nde yoğunlukla Alevi vatandaşların yaşadığı bölgede bazı evlerin kapı ve duvarlarında gelişigüzel bir şekilde işaretleme yapıldığının ihbarının alınması üzerine olay yerine ekiplerin sevk edildiği belirtildi.

Ekiplerin mahallede araştırma yaptığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Toplamda 13 evin dış kapı ve duvarlarında kırmızı renkte artı işaretlerinin bulunduğu tespit edilmiş ve ilgili tüm birimlerce olay mahallinde gerekli çalışmalara başlanmıştır. Olayın mağduru olan mahalle sakinleri ile temasa geçilip, olayın niteliği ve yapılan çalışmalar hakkında gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır."