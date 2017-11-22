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Son dakika: 'den bedelli açıklaması

AA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 22.11.2017 19:35 Güncelleme Tarihi: 22.11.2017 19:36
Son dakika: Bakan Canikli'den bedelli açıklaması

Milli Savunma Bakanı Canikli: "Şu anda hükümetimizin gündeminde söz konusu değil."

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Son dakika: Bakan Canikli'den bedelli açıklaması
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