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Son dakika: Bakan Canikli'den bedelli açıklaması
Son dakika:
Bakan Canikli
'den bedelli açıklaması
AA
Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 22.11.2017
19:35
Güncelleme Tarihi: 22.11.2017
19:36
Milli Savunma Bakanı Canikli: "Şu anda hükümetimizin gündeminde
bedelli askerlik
söz konusu değil."
Ayrıntılar geliyor...
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Son dakika: Bakan Canikli'den bedelli açıklaması
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