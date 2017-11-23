Buğday filminin galası Beştepe'de yapılacak

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Semih Kaplanoğlu'nun son filmi "Buğday"ın galasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla bu akşam saat 19.00'da Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılacağı belirtildi.

24 KASIM'DA VİZYONA GİRECEK!

"Bal", "Süt" ve "Yumurta" üçlemesiyle bilinen yönetmen Semih Kaplanoğlu'nun son filmi "Buğday", 24 Kasım'da vizyona girecek.

Film, parlak bir kariyeri ve bildiği her şeyi terk eden bilim insanı Cemil Akman ile tohum genetiği uzmanı Prof. Dr. Suat Erin'in yolculuğunu konu ediniyor.