Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan İtalya'da flaş açıklamalar

İtalya'da açıklamalarda bulunan Bakan Çavuşoğlu şunları kaydetti:

Türkiye NATO'nun kurucu üyelerinden bir tanesidir. NATO'nun karşı karşıya kaldığı sınamalarda yanındaki en güçlü müttefiklerden biri Türkiye'dir. Norveç'te yaşanan krizden sonra gördük ki, NATO genel sekreteri Türkiye'nin ne kadar önemli olduğunu vurguladılar.

Rusya'dan ilk hava savunma sistemi alan ülke biz değiliz. Yunanistan da almıştı.

Güvenliğimizi tesis etmek için ihtiyaçlarımızı karşılamak için NATO üyesi ülkelere öncelik veriyoruz. Son zamanlarda NATO müttefiki olan ülkelerden bazıları basit silahlar dahil ihtiyacımız olan savunma sistemlerini Türkiye'ye vermemek için ciddi bir direnç gösteriyor. Benim hava savunma sistemimi kurmam lazım. Müttefiklerimden de alamıyorum. O zaman mutlaka başka bir yerden almak durumundayım. Acil ihtiyacım var.

Tam bu anlamda İtalya ve Fransa ile beraber çalışıyoruz. Diğer Avrupa ülkeleri veya NATO üyesi ülkeler bu durumu bir koz olarak kullanmamalı. O zaman bizde ya kendimiz üretiyoruz ya da başka ülkelerden alıyoruz.

Türkiye oraya buraya kaymıyor, Türkiye durduğu yerde duruyor. Türkiye'nin AB ile sorunu yok Her ülke çok yönlü dış politika izliyor.

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