İstanbul'da DEAŞ operasyonu

4 örgüt yöneticisiyle birlikte gözaltına alınan 16 yabancı uyruklu teröristin eylem talimatı beklerken yakalandığı öğrenildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube ekiplerince, terör örgütü DEAŞ'a yönelik dün gece yarısı 6 ilçede eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Bağcılar, Küçükçekmece, Ümraniye, Bayrampaşa, Beylikdüzü ve Pendik'te 9 adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 4'ü Türk 16'sı yabancı uyruklu 20 şüpheli gözaltına alındı.

Milliyet'in haberine göre; gözaltına alınan şüphelilerden Türk olan 4'ünün, daha önce Suriye ve Irak gibi çatışma bölgelerinde DEAŞ saflarında savaştığı öğrenilirken, yabancı uyruklu 16 teröristin ise eylem amaçlı olarak yurda sokulup eylem için örgütten talimat beklerken yakalandıkları kaydedildi.

Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçiren polisin, İstanbul Emniyet Müdürü Terörle Mücadele Şubesi'ne götürdüğü şüphelileri sorguya aldığı öğrenildi.