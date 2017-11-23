O terörist öldürüldü

Gürcistan'da 17 saat süren terör operasyonunda öldürülen 3 Çeçen uyrukludan birinin, İstanbul Atatürk Havalimanı saldırısının planlayıcısı olduğu belirtilen Ahmet Recepoviç Çatayev olduğu iddia edildi.

Gazete Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre Gürcü emniyeti, terör örgütü DEAŞ üyelerinin başkent Tiflis'in İsani bölgesindeki Gabriel Salos Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda olduğunu tespit etti. Daire önceki gece çembere alındı. Sabaha karşı düzenlenen operasyona, evdeki teröristler silahla karşılık verdi. Polis özel harekât ekipleriyle teröristler arasında çıkan çatışma, 17 saat sürdü. Operasyonda, 3 terör örgütü üyesi öldürüldü, 1 kişi ise sağ ele geçirildi.