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O terörist öldürüldü

Giriş Tarihi: 23.11.2017 07:37 Güncelleme Tarihi: 23.11.2017 08:11
O terörist öldürüldü

’da 17 saatlik operasyonda 3 Çeçen öldürüldü. Öldürülenlerden birinin, 46 kişinin yaşamını yitirdiği saldırısını planlayan “Tek Kol” lakaplı Çatayev olduğu belirtiliyor.

'da 17 saat süren terör operasyonunda öldürülen 3 Çeçen uyrukludan birinin, İstanbul saldırısının planlayıcısı olduğu belirtilen Ahmet Recepoviç Çatayev olduğu iddia edildi.

Gazete Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre Gürcü emniyeti, terör örgütü üyelerinin başkent Tiflis'in İsani bölgesindeki Gabriel Salos Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda olduğunu tespit etti. Daire önceki gece çembere alındı. Sabaha karşı düzenlenen operasyona, evdeki teröristler silahla karşılık verdi. Polis özel harekât ekipleriyle teröristler arasında çıkan çatışma, 17 saat sürdü. Operasyonda, 3 terör örgütü üyesi öldürüldü, 1 kişi ise sağ ele geçirildi.

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