Öğretmenler Günü kutlama mesajları (kısa uzun) - İşte 24 Kasım 2017 resimli Öğretmenler Günü mesajı

24 KASIM 2017 ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI

24 Kasım'ın yaklaşması ile birlikte milyonlarca öğrenci okullarda çeşitli etkinlikler ve öğretmenlerine sürpriz hediyeler hazırlamaya devam ediyor. Bu önemli gün dolayısıyla 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları en sık araştırılan konuların ilk sırasında yer alıyor. Hazırlanan hediyeleri en güzel Öğretmenler günü mesajları ile özelleştirmek isteyenler doğru adresteler. Öte yandan uzakta bulunan öğretmenlerinize veya Whatsapp,SMS, sosyal medyada paylaşabileceğiniz 24 Kasım 2017 resimli Öğretmenler günü kutlama mesajları da burada. İşte detaylar...Aşağıda bulunan metin olarak hazırlanmış Öğretmenler Günü kutlama mesajı nın yanı sıra, resimli sözler, duygusal mesajlar, Atatürk sözleri ve daha fazlasına ulaşabilirsiniz.

- Öğretmenim, bu mutlu gününüzde size sağlıkve mutluluklar diler, ellerinizden öperim. Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum.(Hz. Ali)

- Öğretmenler gününüzü en içten dileklerimle kutlarım. Öğretmen bir kandile benzer, kendini tüketerek başkalarına ışık verir.(Atatürk)

- Doğruya, güzelliğe, odur yolu gösteren odur hep geleceğe güvenle gülümseyen. Bir ana, bir babadır çocuklara sunulan. Odur eli öpülen, odur fedakâr insan. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

- Çocuklarımızın Yetişmesinde Büyük Rol Oynayan, Her Türlü Fedakarlığı Gösteren Sizlere Çok Borçluyuz. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun.

- Bir Ulusun Çağdaş Ülkeler Düzeyine Erişebilmesi; Egitim Ve Öğretimin Kaliteli Ve Bilimsel Yöntemlerle Yürütülmesi ile Ancak Mümkün Olabilir. Öğretmenler Günün Kutlu Olsun..

- Öğretmen, doğan güneşe benzer. Etrafını aydınlatarak karanlıklara meydan okur. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…



- Sen bir ışık yolusun. Bizi hep aydınlatan bir bilgi kaynağısın türlü şeyler anlatan. Avukat, doktor, hâkim, hepsi senin eserin bu ülke, bu insanlar senindir öğretmenim. Her öğretmenler gününde, sevinçle çarpar kalbim. Gösterdi tüm gücünü sevgili öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…



- Bir gün dersem ki, ben öğretmenim kalemimin mürekkebi alın terindir. Vedalaşıp gidersem öğretmenim unutmayı unuturum da, unutmadığım kalbimdeki en güzel yerindir. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

24 KASIM 2017 ÖĞRETMENLER GÜNÜ SÖZLERİ

Bir gün dersem ki ben öğretmenim sen güneş kadar uzakta bile olsan her bakışımda gülümseyişini görürüm ışıksız açmazmış çiçek, gelmezmiş bahar inan seninle her mevsim bahar öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun...

Öğretmenim bilir misin seni nasıl sevdiğimi? Sorsan bana nerde yerin gösteririm ben kalbimi. Öğretmenler gününüz kutlu olsun...

Ordularımızın kazandığı zafer, sizin eğitim ordularınız için yol açtı. Gerçek zaferi siz, öğretmenler kazanacaksınız. Bunu başaracağınızdan kuşkum yoktur. Sarsılmaz bir inançla ben ve arkadaşlarım sizi gözeteceğiz. Sizin karşılaştığınız tüm engelleri kıracağız. (M.Kemal Atatürk) Öğretmenler gününüz kutlu olsun.

Herkesin kendine göre bir zevki vardır. Kimi bahçe ile meşgul olmak, güzel çiçekler yetiştirmek ister. Bazı insanlar da adam yetiştirmekten hoşlanır. (M.Kemal Atatürk) Öğretmenler gününüz kutlu olsun.

Öğretmen, taze ruhları işleyen ustadır. Nesiller yaratır; ülkeler değil, gönüller fetheder.(Arif Hikmet Par)

Öğretmen kandile benzer. Kendini tüketerek başkalarına ışık verir. (Rufini)

Dünyada her şeye bir değer biçilir. Ama öğretmenin eserine değer biçilemez. Onun eseri hem her şeydir ve hem de hiçbir şeydir. (Socrates)

Herkesi aydınlatmak isteyen öğretmenler, mum gibi erimeğe razı olmalıdır. (Cenap Şahabettin)

İyi bir öğretmen, kendini yavaş yavaş gereksiz yapabilen biridir. (T. J. Carruthers)

Dünyada işlenmesi güç üç şey vardır: Elmas, çelik, insan ruhu. (Benjamin Franklin)

Bana bir harf öğretenin kölesi olurum. (Hz.Ali)

Öğretmen nasılsa sınıf da öyledir. (Alman atasözü)

Heykeltıraş mermere ne ise, öğretmen de çocuğa odur. (Atasözü)

Yeryüzünde öğretmenlikten başka onurlu bir meslek tanımıyorum. (Diyojen)

Ulusları kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir.

Dünyanın her yanında öğretmenler, insan topluluğunun en fedakâr ve en değerli varlığıdır.

Öğretmen bir sanatkârdır, yarının temelini o attığı gibi, değerli kişilik hamuruna da biçim verir.

Gelecek gençlerin, gençler ise öğretmenlerin eseridir. Öğretmen, geçmişin öğreticisi, geleceğin kurucusudur.

Toplumların uygarlık düzeyi, öğretmene verdiği değerle ölçülür.

Geleceğin güvencesi eğitime, eğitim ise öğretmene dayalıdır.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ ATATÜRK SÖZLERİ

Yeni nesil en büyük cumhuriyetçilik dersini bugünkü öğretmenler topluluğundan ve onların yetiştirecekleri öğretmenlerden alacaktır. (Atatürk)

Benim asıl anlatılacak yanım öğretmenliğimdir. Topluma, milletime ben, öğretmenlik yapabiliyorsam, beni onunla anlatın. Yoksa kazandığım zaferler, yaptığım öteki işlerle beni anlatmanız pek önemli değildir. (Atatürk)

Toplumun düşmanı cehalet, cehaletin düşmanı öğretmenlerdir. (Atatürk)

Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. (Atatürk)