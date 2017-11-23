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Otomobilin ndan 22 kilo çıktı

Giriş Tarihi: 23.11.2017 07:13 Güncelleme Tarihi: 23.11.2017 07:14
Otomobilin yakıt deposundan 22 kilo eroin çıktı

’de, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilin ndan paketler halinde zulalanmış 22 kilogram  çıktı. Ele geçirilen eroinin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 800 bin lira olduğu belirtilirken, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Tarsus-Adana-Gaziantep E 90 Otoyolu Kadirli Gişeleri yakınında yol uygulaması yapan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine plakası belirtilmeyen Mustafa K. idaresindeki otomobili durdurdu. LPG'li otomobilin benzinle çalışmamasından şüphelenen polisler, aracı detaylı arama için Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesine çektirdi. Narkotik köpeği Zoro'nun da kullanıldığı aramada, otomobilin na gizlenmiş paketlerde 22 kilogram bulundu. Sürücü Mustafa K. ile araçta bulunan Hüseyin A, Burak Evrim E. ve İhsan E, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Otomobilin yakıt deposundan 22 kilo eroin çıktı
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