Otomobilin yakıt deposundan 22 kilo eroin çıktı

Tarsus-Adana-Gaziantep E 90 Otoyolu Kadirli Gişeleri yakınında yol uygulaması yapan Osmaniye
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine plakası belirtilmeyen Mustafa K. idaresindeki otomobili durdurdu. LPG'li otomobilin benzinle çalışmamasından şüphelenen polisler, aracı detaylı arama için Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesine çektirdi. Narkotik köpeği Zoro'nun da kullanıldığı aramada, otomobilin yakıt deposu
na gizlenmiş paketlerde 22 kilogram eroin
bulundu. Sürücü Mustafa K. ile araçta bulunan Hüseyin A, Burak Evrim E. ve İhsan E, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.