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"Dur" ihtarına uymayan sürücünün aracından kaçak sigara çıktı

Giriş Tarihi: 24.11.2017 14:16 Güncelleme Tarihi: 24.11.2017 14:17
Dur ihtarına uymayan sürücünün aracından kaçak sigara çıktı

'da "dur" ihtarına uymayarak aracını polis ekiplerinin üzerine sürdükten sonra yakalanan şüphelinin aracında 42 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmalar kapsamında kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Erzurum-Ağrı karayolu üzerinde yaptıkları uygulama sırasında durumundan şüphelendikleri M.A'nın kullandığı minibüsü durdurmak istedi.

Uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayarak polis ekiplerinin üzerine aracını süren ve kaçan M.A'nın yönetimindeki minibüs, Yakutiye ilçesi Hilalkent mevkisinde durduruldu.

Bu sırada araçtan inerek kaçmaya çalışan M.A, kısa sürede yakalandı.

Güvenli noktaya alınarak arama yapılan minibüste gümrük kaçağı 42 bin paket sigara ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Erzurum Adliyesi'ne sevk edilen M.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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"Dur" ihtarına uymayan sürücünün aracından kaçak sigara çıktı
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