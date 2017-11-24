"Dur" ihtarına uymayan sürücünün aracından kaçak sigara çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmalar kapsamında kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Erzurum-Ağrı karayolu üzerinde yaptıkları uygulama sırasında durumundan şüphelendikleri M.A'nın kullandığı minibüsü durdurmak istedi.
Uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayarak polis ekiplerinin üzerine aracını süren ve kaçan M.A'nın yönetimindeki minibüs, Yakutiye ilçesi Hilalkent mevkisinde durduruldu.
Bu sırada araçtan inerek kaçmaya çalışan M.A, kısa sürede yakalandı.
Güvenli noktaya alınarak arama yapılan minibüste gümrük kaçağı 42 bin paket sigara ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Erzurum Adliyesi'ne sevk edilen M.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.