Erdoğan, "Beştepe Sofrası"nda eğitimcileri ağırladı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen "Beştepe Sofrası", Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde yapıldı.

Konuklar arasında, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz başta olmak üzere akademisyen, öğretmen ve sendikacılar yer aldı.

Yemeğe katılan isimler şöyle:

"TED Başkanı Selçuk Pehlivanlıoğlu, Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Nurullah Dal, İbn Haldun Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Teoman Duralı, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ferhan Odabaşı, Eğitim-Bir-Sen Başkanı Ali Yalçın, Türk-Eğitim-Sen Başkanı İsmail Koncuk, Afyonkarahisar Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi coğrafya öğretmeni Aysu Demirtaş, Hakkari Merkez Şehit Selahattin Ortaokulu Türkçe öğretmeni Nazlı Serdar Taş, Nevşehir Merkez Damat İbrahim Ortaokulu fen bilimleri öğretmeni Ahmet Boyacı ve Karabük Safranbolu FSM Anadolu Lisesi beden eğitimi öğretmeni Mehmet Çetin."

Öte yandan yemeğe, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Kalın, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşarı Yusuf Tekin, MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Alparslan Durmuş, Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof. Dr. Ayşen Gürcan da iştirak etti.