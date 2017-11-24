Son Dakika: Rusya'dan sürpriz mesaj

Basın mensuplarının sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Soçi'de yaptığı açıklamayı değerlendiren Peskov, "Türk partnerlerimizin tutumu dikkate alınıyor" dedi.

ZAMANLAMA DİKKAT ÇEKTİ

Açıklamanın, ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili attığı twitler ve Erdoğan'ı telefonla arayacağını söylemesinin üzerine gelmesi dikkat çekti.

ÖNCEKİ GÜN "KATILIM KAPSAYICI OLMALI" DEMİŞTİ

Peskov, önceki gün Soçi zirvesinden hemen sonra yaptığı açıklamada ise, bugünkünün aksine YPG'nin Suriye Konferansı'na katılıp katılmayacağı konusunda "katılım kapsayıcı olmalı" demişti.

ERDOĞAN, SOÇİ'DE TÜRKİYE'NİN BAKIŞINI ANLATTI

Erdoğan, Soçi'deki üçlü zirvenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye Ankara'nın PYD ve YPG'ye bakışını anlattığını ve Rus liderin Türk hükümetinin bu konudaki hassasiyetlerini paylaştığını ifade etmişti.