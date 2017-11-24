Türkiye'ye 3 ayaklı saldırı planı

ABD'de Rıza Sarraf ile başlayıp Halkbank'a uzanan kumpas davalarında Türkiye'yi ekonomik olarak ambargo altına alma planları yapılıyor. Türkiye'de FETÖ'nün emniyet ve yargı içerisindeki militanları tarafından başlatılan 17-25 Aralık darbe girişimi başarılı olmadı. Kirli plan ABD'de yeniden kendini gösterdi. ABD merkezli ekonomik darbe girişimi, yargı, finans ve medya olmak üzere 3 koldan yürütülüyor.

YARGI AYAĞI

FETÖ'nün kumpas ve montaj belgeleriyle iddianame hazırlayan ABD'li savcı Preet Bharara'nın örgütle ilişkisi deşifre olmuştu. Bharara'nın başlattığı kumpası yardımcısı Joon H. Kim. devraldı. Davanın hakimi ise Richard Berman. Berman da FETÖ'nün 17-25 Aralık yargı darbe girişiminin ardından Türkiye'ye geldi. 8-9 Mayıs 2014'te Four Seasons Bosphorus ötelinde düzenlenen Adalet ve Hukuk Devleti Sempozyumuna katıldı. FETÖ'nün 17-25 Aralık emniyet ve yargı darbe girişiminin ardından görevden alınan FETÖ'cü militanları savunarak terör örgütünün argümanlarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdi.



FİNANS AYAĞI

Türkiye'ye ekonomik darbe girişiminde finans ayağında ise kredi derecelendirme kuruşları yer alıyor. Fitch 23 Kasım'da Türkiye için skandal bir karar aldı. Türkiye için 2018 büyüme tahminini yüzde 4.1'den yüzde 3.9'a düşürdü. Enflasyon beklentilerini ise yükseltti. Fitch'in amacı Türkiye'nin uluslararası alanda ekonomik görünümünü zayıflatmak.



MEDYA AYAĞI

Ekonomik darbe girişiminin üçüncü ayağında ise medya yer alıyor. Operasyonel ve yalan haberlerle piyasayı özellikle de döviz kurlarını speküle ediyorlar.