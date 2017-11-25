Bakan Albayrak: 2019 tarihi bir süreç olacak

Bakan Albayrak, AK Parti Düzköy 6. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin de yer aldığı bölge ile dünyada yeni kıyamet senaryolarının konuşulduğunu söyledi.

Ortadoğu'da yıllardır Müslümanların öldüğünü anımsatan Albayrak, "Ne diyorlar? Sünni ve Şii savaşı çıkacak, Müslüman Müslümanı öldürecek. Yahu 15 senedir zaten Irak ve Suriye'de milyonlarca insan ölmesiyle tecrit edilmesiyle maalesef yerini yurdunu kaybetmesiyle zulüm ortada. Bitmedi öyle mi? Biri yine Müslümanı Müslümana kırdıracak yeni bir mezhep savaşı konuşuluyor. Bütün bu resmin ve kirli oyunların, tuzakların hazırlandığı böyle bir resim." ifadelerini kullandı.

Albayrak, Türkiye'nin tarihi konularda önemli adımlar attığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"İki şeye ihtiyacımız var ve hamdolsun çok farkında değiliz. Belki bu tarihi iki konuda çok tarihi adımlar attık. Birincisi bu ülkenin birlik ve beraberliği. Düne kadar 'ocu, bucu' diyerek bu ülkeyi tefrika anlamında kamplara bölmek için ne tür senaryolar olduğunu biliyoruz. İşte 15 Temmuz bu gaz sıkışmasının ortaya çıkıp boşaldığı ve toplumun Hakkari'den Edirne'ye, Artvin'den Manisa'ya kadar dört köşesinde Rabia sembolünün altında birleşti. Bunu yapınca rahatsız oluyorlar. Niye rahatsız oluyorsun? Bundan rahatsız olan bu topraklardan bu ekmeğini suyunu yeyip bu coğrafyadan nasiplenmemiş olması lazım. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet diyoruz."

Cumhuriyet tarihi boyunca siyasi istikrar konusunda hep sıkıntılar çekildiğini vurgulayan Albayrak, "Siyaseten istikrar anlamında hep 10 sene iki ileri, bir geri. Biraz güçlü bir lider geliyor, hemen sonra koalisyonlar. Türkiye 16 Nisan'da artık siyaseten istikrarlı bir şekilde geri dönülemez bir sisteme kavuştu. Bundan sonra kim gelirse gelsin iktidarı başkasıyla paylaşmayacak. Sadece halktan aldığı yetkiyle bu ülkeyi birilerine, medyaya, yargıya, lobilere, yurt dışındaki birilerine masalarda pazarlık unsuruna çeviremeyecek." değerlendirmesinde bulundu.

"2019 TARİHİ BİR SÜREÇ OLACAK 2019"

AK Parti kadrolarındaki görev değişimlerini bayrak yarışı olarak ifade eden Albayrak, şöyle devam etti:

"Bu bir bayrak yarışı. Gidenler gelenler yok. Basketbol gibi, futbol gibi değil. Oturuyorsun, daha sonra kalkıyorsun ve oyuna giriyorsun. Bazen ön safta bazen arka safta. Bunda yoruldum, küstüm, kızdım yok. Davaya kızabilir misin? Ülkeye kızdım, ülkeyi terk ediyor musun? Yok. Bu bir bayrak yarışı ve hep birlikte bu kongreler vesilesiyle tüm Türkiye'de biz Allah'ın izniyle önümüzdeki yüzyılın, bu ülkenin yüzyılı olması için tarihi günlerden geçtiğimiz şu süreçte yorulmadan, usanmadan, bıkmadan bunun en önemli sınav tarihi olan 2019'da tarih yazmak zorundayız. Esas olan bu. 2019 bu yeni sistemin inşallah Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye'ye ulaşmak için en kritik ve tarihi gün olacak. Önce yerel, sonra genel seçimlerle 2019 bu ülkenin kaderinde, bu yüzyılın kaderinde tarihi bir süreç olacak."

Albayrak, gece gündüz demeden çalışacaklarını ve kimseye kızma ya da küsme lükslerinin olmadığını anlattı.

"Bizim aldığımız ahlak, bizim aldığımız din terbiyesi, örnek aldığımız Resulullah modelini onlar bilmiyorlar, anlatacağız." diyen Albayrak, "Bu yaşanan tuzakları, oyunları ve ihanetleri en ince detayına kadar anlatıp tüm bu hizmet siyasetini, büyük ve güçlü Türkiye siyasetini, AK Parti liderliğinde Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımızın liderliğinde herkese anlatacağız." ifadelerini kullandı.

"HERKES RECEP TAYYİP ERDOĞAN DİYOR''

Dünyada ezilen bütün toplulukların Türkiye'ye baktığına dikkati çeken Albayrak, şunları kaydetti:

"Nereye gidersek gidelim herkes Recep Tayyip Erdoğan diyor. Müslümanlar diyor zannediyorsunuz. Emin olun gayrimüslimler de diyor. Güney Amerika'ya gittik, Hristiyan topluluğu. Katoliği, Protestanı var. Muazzam bir hayranlık ve muhabbet besliyorlar. Niye? Haksızın karşısında, zalimin karşısında, mazlumun yanında durduğu için. Dünyada nerede bir mazlum var, biz Türkiye olarak onların sesi olduk. İşte bunun mükafatını dualardan alıyoruz."