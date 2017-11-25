Başbakan Binali Yıldırım, dün Mısır'da cuma namazı sırasında bir camiye düzenlenen hain terör saldırısına ilişklin, "Mısır'daki hain terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Cuma namazında insanların üzerine bombaları, mermileri yağdırmak ne insanlığa ne İslamiyet'e sığar" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım'dan son dakika Mısır açıklaması

Başbakan Yıldırım sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün mülteci konumunda bulunanların sayısı 55 milyonu geçti. Dünyada bu nüfusa sahip ülke sayısı sadece 25. Demek ki, dünyanın 26. büyük ülkesi; mülteciler ülkesi. İşte böyle bir dünyada yaşıyoruz. Bu dünya, bu dünyada yaşayan milyarlarca insanın hiçbirini mutlu etmiyor, geleceği için umut vermiyor. O halde dünyayı yönetenler, BM çatısı altındaki ülkeler, çok daha fazla sorumluluk almalı, olayları, sorunları, çözmek için rekabeti bir kenara bırakıp iş birliğine daha çok yönelmelidir."

"GENÇLER KAYIP NESİLLER HALİNE GELMESİN"

Başbakan Binali Yıldırım, "Yanı başımızda yedi yıla varan bir Suriye krizi örneği var. Irak, Yemen ve Libya aynı şekilde ve daha birçok ülke... Ortadoğu'da kalıcı bir istikrardan adeta bahsetmek mümkün olmadığı gibi, Afrika'da da sorunlar tam anlamıyla aşılmış değil.

Ama biz istiyoruz ki gençler savaş, afet, istikrarsızlık ve iç çatışmalara maruz kalarak kayıp nesiller haline gelmesin" şeklinde konuştu.

"YÜKSEK ÖĞRETİMDE HATIRI SAYILIR GELİŞMELER YAŞANDI"

"Biz Türkiye olarak son 15 yılda enerjiden sağlığa, ulaşımdan iletişime, ekonomiden eğitime kadar birçok alanda değişimi, dönüşümü ve gelişimi gerçekleştirdik" diyen Başbakan Yıldırım, "2017 yılı itibariyle tam 163 ülkeden 107 bin öğrenci başvurusu oldu. Keşke imkanlar olsa hepsine burs sağlayabilsek. Ama inşallah gelecek yıllarda daha fazla öğrenciye Türkiye'de öğrenme, yüksek öğretim imkanı sağlayacağımızı düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de son yıllarda yüksek öğretimde hatırı sayılır gelişmeler yaşandı. Gerek üniversite sayımızın artması, gerekse üniversitelerimizdeki alt yapının insan kaynak kapasitesinin gelişmiş olması; Türkiye'nin bu alanda gelecek yıllarda daha büyük imkanları yurtdışından gelen öğrencilere, gerekse de kendi öğrencilerimize sağlaması için her türlü imkanı ortaya koyuyor" ifadesini kullandı.