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Kandil'in sözcüsü Doğu'dan silindi gitti

Giriş Tarihi: 25.11.2017 19:01
Kandil'in sözcüsü HDP Doğu'dan silindi gitti

Terör örgütü 'nın siyasi uzantısı resmen silindi. Doğu ve Güneydoğu'daki mitinglerine halk ilgi göstermiyor. HDP'nin ’da düzenlediği mitinge katılım yok denecek kadar azdı. Meydan yine boş kaldı.

'da miting düzenledi. Vatandaşların ilgi göstermediği mitinge HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay katıldı. Cezaevinde tutuklu bulunan HDP Eski Eş Genel Başkanı ile HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'un cezaevinde yazdığı mektubun okundu.


"LGBTİ'LİLERİN ÖZGÜRLÜKLERİ İÇİN KOLLARI SIVAMALIYIZ"
Konuşmasına 'lileri savunan Kemalbay, "Demokratik bir anayasa için; kadın özgürlükleri, eşitlikleri, Kürt halkının özgürlükleri, laiklik, Alevi toplumunun özgürlükleri, LGBTİ'lilerin özgürlükleri, tüm ezilenlerin özgürlükleri için kolları sıvamalıyız.".

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Kandil'in sözcüsü HDP Doğu'dan silindi gitti
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