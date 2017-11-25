Türk heyeti NATO PA toplantısına ağırlığını koydu

NATO Parlamenterler Asamblesi (NATO PA) Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar, Türkiye'nin hadiseler karşısında nasıl bir tutum sergilediğinin çok ciddi bir etki oluşturduğunu söyledi.

Çonkar başkanlığında, AK Parti Ankara Milletvekili Ertan Aydın, AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal ve CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'dan oluşan NATO PA Türk Delegasyonu, İtalya Temsilciler Meclisinin ev sahipliğinde dün başlayan "NATO PA Transatlantik Savunma ve Güvenlik İşbirliği Üzerine Akdeniz ve Orta Doğu Özel Grubu" toplantısına katıldı. Heyet, toplantıda İslam'a yönelik birtakım sataşmalara ve Türkiye'nin menfaatlerine yönelik yaptığı müdahalelerle belirleyici oldu.

NATO-PA Türk Delegasyonu Başkanı Çonkar'ın (solda) başkanlık ettiği Türk heyetinde AK Parti Ankara Milletvekili Aydın (sağda) da yer aldı.

TÜRKİYE'NİN BU TOPLANTIDA ETKİSİ BÜYÜK

Toplantıdaki temaslarını, AA muhabirine değerlendiren heyet başkanı Çonkar, "Asamblenin en aktif heyetlerden biri olarak toplantı gündemi üzerinde ciddi etkinliğimiz oluyor. Aynı zamanda bu Ortadoğu ve Akdeniz özel grubu olduğu için bu ülkelerden ve NATO üyesi ülkelerden katılımcıların buluştuğu bir ortam olduğundan Türkiye'nin ne söylediği, nasıl bir tavır gösterdiği çok ciddi bir etki oluşturuyor." dedi.

Dünden beri çok önemli adımlar attıklarını dile getiren Çonkar, "Özellikle, DEAŞ ve El-Kaide raporuyla ilgili büyük ölçüde Türkiye'nin yapmış olduğu değişiklik önergeleri raporu şekillendirmiş oldu ve bunların yüzde 80-90'ına yakınını kabul ettirmeye başardık." diye konuştu.





ABD'NİN VE BAZI NATO ÜYELERİNİN YANLIŞ İÇERİSİNDE OLDUĞU HERKES TARAFINDAN GÖRÜLDÜ

Terör örgütleri PYD-YPG ve PKK'nın, DAEŞ ile ABD'nin gözetiminde, bine yakın teröristin Rakka'dan çıkartılması ve farklı bölgelerde bunların serbest kalması konusunu gündeme getirdiklerini de aktaran Çonkar, "Bu çok önemli bir etki yarattı. İngiliz moderatörün bu konuyu vurgulaması üzerine bu soruya ancak cevap alabildik. Çünkü, ABD'li ve İngiliz uzman konuşmacıların bu konudan kaçınmaya çalıştıklarını müşahede ettik. Biz, bu konunun üzerine gidince de tatmin etmeyen, güven vermeyen cevapları yüzünden aslında Amerika'nın ve bazı NATO müttefiklerinin ne kadar büyük bir yanlış içinde oldukları herkes tarafından görülmüş, teyit edilmiş oldu. Avrupa'da farklı ülkelerdeki terör saldırılarının işte bu nedenlerle çoğalabileceği

konusundaki tezimizi işledik. Bu da kabul görmesi açısından çok önemli bir gelişmeydi." ifadelerini kullandı.

GERÇEKLERİ SÖYLEYEN TEK ÜLKE TÜRKİYE

Türkiye'nin buradaki tutumuna dikkati çeken Çonkar, "Türkiye, bunları gündeme taşıyor. Türkiye'den başka bu tip konularda, cesur bir duruşla bu mevzuları gündeme taşıyan başka ülke olmadığını üzüntüyle görüyoruz. Bizim misyonumuz da gerçekleri, doğruları ölçülü şekilde paylaşıp Türkiye'ye yönelik sempatiyi, desteği artırmaktır. Kamuoylarında Türkiye'ye yönelik beklentiyi karşılamaktır." değerlendirmesinde bulundu.

TOPLANTIDAN İKİ ÖNEMLİ KAZANIM

Çonkar, NATO PA Başkanı Paolo Alli ile İtalyan heyetinin başkanı ve raportör Andrea Manciulli ile sahip oldukları uzun dönemli ilişkilerin meyvelerini topladıklarını kaydederek, "Bir güven oluştuğu için de bizden gelen teklife de çok daha olumlu yaklaştılar. Bu önemliydi tabi." dedi.

Türk heyetinin başkanı Çonkar, yaptıkları müdahalelerin yanı sıra Roma'daki toplantıda, kendisinin Akdeniz ve Ortadoğu Özel Grubu Başkanvekilliğine seçildiğini ve aynı zamanda bir sonraki toplantının da gelecek yıl Antalya'da yapılması konusunda bir anlaşma yapıldığı bilgisini vererek, iki önemli kazanımları daha olduğunu ifade etti.

MİLLETVEKİLİ AYDIN'DAN MÜDAHALE

Heyette yer alan AK Parti Ankara Milletvekili Ertan Aydın da dünkü toplantıda yaptıkları müdahalelerle özellikle NATO PA toplantısında geçen "İslami terör", "Cihatçı terör" gibi ifadelere şerh düştüklerini belirterek, "NATO PA'nın resmi bir toplantısında bu şerhi koydurarak, İslam ile terörü özdeşleştirme çabalarına karşı bir set oluşturuldu. NATO, bundan sonra çok daha temkinli ve dikkatli olacaktır." dedi.

"SALONDA BÜYÜK ALKIŞ ALDI"

Toplantıya katılan bir Hollandalı sağcı parlamenterin İslam'a yönelik sözlerine de müdahale ettiğini anlatan Aydın, "Irkçı diyebileceğim bir parlamenter bayan, İslam'a yönelik saldırı mahiyetinde çok sert ifadelerde bulundu. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın ismini de katarak, bir algı operasyonu çekmeye çalıştı. Buna yönelik de ben söz alarak, söz konusu kişinin ırkçı, İslamofobik bir söylemle hakaret ettiğini ve fanatik bir şekilde İslam'a küfür ettiğini, bunun kabul edilemez olduğunu ve bu siyasi tacizi protesto ettiğimi söyledim. Bu da salonda büyük alkış aldı ve Hollandalı vekilin dışlandığını gördük." diye konuştu.

TÜRKİYE'NİN DIŞ POLİTİKADAKİ GÜCÜ GÜNDEN GÜNE ARTIYOR

Türkiye'nin, dış politikada her geçen daha ağırlığını koyup, kendisine yönelik operasyonlara, kumpaslara gerekli cevapları vermeye devam ettiğini ifade eden Aydın, "Çünkü, gerçekten işimiz çok zor. Büyük bir FETÖ algı operasyonuyla da karşı karşıyayız. Her yerde izlerini görebiliyoruz. Muazzam bir saldırı içerisindeler. Çünkü çokça yurtdışına kaçan FETÖ mensupları var ve bunlar, Türkiye'nin itibarının sarsılması konusunda ellerinden gelen tüm çabayı gösteriyorlar. Bizlerin bu konuda, yılgınlık göstermeden tümüyle bu çabalara karşı üzerine gitmemiz ve sonuna kadar Türkiye'nin çıkarlarını desteklememiz gerektiği kanaatindeyim." değerlendirmesinde bulundu.

Roma'daki toplantıda heyette yer alan CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'a da teşekkür eden Aydın, "Kendisi, bizi hiçbir platformda yalnız bırakmıyor ve Türkiye'nin menfaatleri doğrultusunda büyük bir dayanışma gösteriyor. Bu anlamda da örnek bir tutum gösterdi. Teşekkür etmek istiyorum. NATO PA içerisindeki bu tür çabalarımız ve faaliyetlerimiz devam ediyor. Her platformda Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda elimizden geleni yapacağız." dedi.