2018'de çalışanlar kaç gün tatil yapacak, 9 günlük tatil ne zaman?

Yeni yılın gelmesine bir aydan biraz daha fazla bir zaman kaldı. Peki 2017 yılında 116 gün tatil yapan çalışanlar 2018 yılında kaç gün tatil yapacak? Bayram tatilleri hangi güne denk geliyor, yine 9 günlük tatil var mı?

2017 yılının resmi tatilleri 29 Ekim ile birlikte tamamlandı. 29 Ekim, pazar gününe gelmesi nedeniyle çalışan kesim için bir tatil avantajı yaratmadı ancak öncesinde 30 Ağustos ile birlelşen Kurban Bayramı tatili, 11 gün ile şimdiye kadar yapılan tatiller arasında en uzunların biri oldu. Peki 2018 yılında da aynı şekilde uzun tatil var mı ve çalışanlar kaç gün tatil yapacak?

2018 yılında haftasonları ve resmi tatillerle birlikte toplam 116 gün izin gözüküyor. İşte aralarında 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin de olası olduğu tüm tatil günleri...