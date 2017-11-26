Başbakan Yardımcısı Akdağ: Atık sularda uyuşturucu analizi yapacağız



Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, bir televizyon programında katıldığı canlı yayında uyuşturucuyla mücadeleye ilişkin önemli bilgiler verdi. Türkiye'de ilk kez uygulanan bir yöntemi de duyuran Akdağ, atık sulardan uyuşturucu analizi yapacaklarını ve uyuşturucu madde izi arayacaklarını dile getirdi. İlk olarak Adana'da yapıldığını söyleyen Akdağ, diğer illerde de bu analizin yapılacağını ve hangi bölgelerde uyuşturucunun kullanıldığını bu şekilde tespit edileceğini açıkladı.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, şöyle devam etti: "Acaba miktarı azaltıyor muyuz, kullanılan miktarı? Kullanma hızındaki artışı azaltıyor muyuz? Bunu takip etme imkanımız olacak.Tedavi ve rehabilitasyonla ilgili yeni bir kavram getiriyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın onaylayacağı, onay vereceği Yeşilay ile birlikte altyapısı hazırlanan danışma merkezleri kuracağız. Şu anda telefon hattımız da var, 191. Vatandaşlarımız 24 saat arayıp bilgi alabilirler. Mutlaka arasınlar. Şimdi uyuşturucu kullanıp da tedaviyi kabul eden kişilere başlangıçta bir ceza verilmiyor. Denetimli serbestlikle başlıyorlar. Bunu son yılda gerçekleştirdik. Bu bir şekilde, emniyetle münasebeti olmuşsa; emniyetin haberi oldu, gözaltına alınma durumu oldu, tedaviyi kabul ederse denetimli serbestlik oluyor. Doğrudan sağlık kuruluşuna başvurmuşsa, bunu emniyete bildirme zorunluluğu yok"

TÜRKİYE'DE YAKALANAN UYUŞTURUCU AVRUPA'DAN DAHA FAZLA

Türkiye'de yakalanan uyuşturucu miktarı Avrupa'da yakalanan uyuşturucu miktarından daha fazla olduğunu dile getiren Akdağ, "Avrupa'dan da Türkiye'ye uyuşturucu geliyor" şeklinde konuştu.

SİGARA KULLANIMI

Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu" kurmak üzere olduklarını, bunun altında "uyuşturucu", "sigara", "alkol" ve "teknoloji" bağımlılığıyla mücadele grupları oluşturacaklarını kaydeden Başbakan Yardımcısı Akdağ, "Sigara kullanım oranı alınan tedbirlerle yüzde 32'lerden 27'lere düşmüştü. Ancak yeniden 30'a çıktı.Kontrol etmek zorundayız" dedi.

'ASLA KABUL EDİLEMEZ'

Malatya'da bazı Alevi vatandaşların evlerinin işaretlendiği iddialarıyla ilgili de konuşan Akdağ, "Bunlar, kabul edilemez, bugüne kadar nasıl bu işlerin üzerine hassasiyetle gidildiyse şimdi de hassasiyetle gidilir, gidilmelidir" dedi.

'DEPREM HARİTALARIMIZI YENİLEDİK'

Depreme hazırlıkla ilgili önemli çalışmalar yaptıklarını dile getiren Akdağ, "Deprem haritalarımızı yeniledik. Depreme hazırlıkla ilgili üç aşama var. Hazırlık ve riskin azaltılması, müdahale ve depremden sonraki iyileştirme. Hazırlık ve riskin azaltılması noktasında, binaların sıkıntıların varlığını biliyoruz. Burada en önemli iki konu; depreme dayanıklı olmayan binaların dönüştürülmesi, ikincisi de eğitimlerle vatandaşın farkındalığının artırılması. Buna ilkokullardan başlamak lazım. Ciddi bir eğitim hamlesi içindeyiz. Çevre bakanımızla çok yakın çalışıyoruz. İkimiz de şuna inanıyoruz, en riskli binalarla önümüzdeki 5 yıl içerisinde onlara yoğunlaşarak, ağır hasar gören binaların sayısını inşallah büyük ölçüde hazırlanacağız.Yarın öbür gün depremle ilgili bir danışma kurulumuz var. bütün Türkiye'de, hangi bina gruplarının daha riskli olduğuna bakacağız. 7,5 milyon binayı dönüştürmekten bahsediliyor. Bunun hangi 5'te 1'i en önemlisi" şeklinde konuştu.