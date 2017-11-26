Kandil'in sözcüsü HDP Doğu'dan silindi gitti

HDP Van
'da miting düzenledi. Vatandaşların ilgi göstermediği mitinge HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay katıldı. Cezaevinde tutuklu bulunan HDP Eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ
ile HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'un cezaevinde yazdığı mektubun okundu.
"LGBTİ'LİLERİN ÖZGÜRLÜKLERİ İÇİN KOLLARI SIVAMALIYIZ"
Konuşmasına LGBTİ
'lileri savunan Kemalbay, "Demokratik bir anayasa için; kadın özgürlükleri, eşitlikleri, Kürt halkının özgürlükleri, laiklik, Alevi toplumunun özgürlükleri, LGBTİ'lilerin özgürlükleri, tüm ezilenlerin özgürlükleri için kolları sıvamalıyız.".