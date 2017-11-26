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  3. Karlov’u öldüren Altıntaş'ın ailesi ‘reddi miras’ talebinde bulundu

Karlov’u öldüren Altıntaş'ın ailesi ‘reddi miras’ talebinde bulundu

Giriş Tarihi: 26.11.2017 12:43
Karlov’u öldüren Altıntaş'ın ailesi ‘reddi miras’ talebinde bulundu

Rus Büyükelçi ’u öldüren suikastçı 'ın ailesi ‘reddi miras’ talebinde de bulundu.

'nın Ankara Büyükelçisi 'u öldüren ve operasyonla etkisiz hale getirilen polis memuru 'ın cenazesini reddederek, kimsesizler mezarlığına gömülmesini isteyen ailesi, 'reddi miras' talebinde de bulundu.

Gazete Habertürk'ten Mehmet İnmez'in haberine göre soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na önce dilekçe, sonra da ifade veren anne Hamdiye Altıntaş ve baba Esrafil Altıntaş, "Bizim öyle bir oğlumuz yok. Yüzümüzü öne eğdiren bir kişinin maaşını da parasını da istemiyoruz. Borçlarından ve alacaklarından vazgeçiyoruz" dedi. Aydın'ın Söke İlçesi'nde oturan ve olayın ardından zor günler geçiren Altıntaş Ailesi'nin, oğullarının evde bulunan özel eşyalarını ve fotoğraflarını da attığı öğrenildi.

'BİLSEYDİK İHBAR EDERDİK'

Hiç kimse ile görüşmeyen ve telefonlara çıkmayan aile, "Büyüttüğümüz oğlumuzun böyle biri olacağını bilemezdik. Eğer ile bağlantısı olduğunu bilseydik ihbar ederdik. Hem vatanımızı korumuş hem de oğlumuzu kurtarmış olurduk. Onu bu hale getirenlerin ciğerleri yansın. Bizim başımızı öne eğdiren, düşmanlık yapan bir oğlumuz yok. Cenazeyi istemiyoruz, kimsesizler mezarlığına gömün" demişti.

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Karlov’u öldüren Altıntaş'ın ailesi ‘reddi miras’ talebinde bulundu
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