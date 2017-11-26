PKK'lı hainin hedefi F.Bahçe-Sivas maçıymış

Baymaz'ın, Sabiha Gökçen Havalimanı saldırısında ise uzaktan kumandalı bir düzenek kullandığı tespit edildi. Kadıköy'de trafik denetimi yapan İlce Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 28 Ekim günü şüpheli görülen bir kişiyi gözaltına almış, üzerinden sahte kimlik çıkan şüphelinin aranan Şaban Baymaz olduğu anlaşılmıştı.



Baymaz'ın parmak izini alan ekipler yapılan karşılaştırmada ilginç bir sonuca ulaştı. Baymaz'ın geçen yıl Sabiha Gökçen Havalimanı'na saldırı düzenleyen terörist olduğu anlaşıldı.





UZAKTAN KUMANDALI



Temizlik işçisi bir kadının hayatını kaybettiği bir kişinin yaralandığı o saldırı ile ilgili sorgulanan Baymaz, itiraf ettiği saldırıda kullandığı havanın yapısını ve yerini de anlattı. Baymaz'ın verdiği ifade doğrultusunda TEM ekiplerinin ormanlık alanda yaptıkları aramada saldırıda kullanılan havan bulundu. Havana, uzaktan kumanda ile ateşlenebilen otomotik düzenek takılı olduğu tespit edildi. Terör örgütünün uzaktan kumanda düzeneğini ilk kez kullandığı öğrenilirken, Baymaz'ın itirafı bununla da sınırlı kalmadı. TEM ekipleri, terör örgütü üyesinin verdiği bilgiler doğrultusunda üç ilde operasyon düzenledi. Batman, Mardin ve Mersin'de yapılan operasyonlarda ise 60 kilo patlayıcı ve uzun namlulu silahlarla birlikte biri Suriyeli, 4 terörirst yakalandı.



Milliyet.com.tr'nin haberine göre; TEM ekipleri Baymaz'ın telefonunu inceleyince, Ülker Stadyumu çevresinden çekilmiş fotoğraflar tespit etmişti. Teröristin ifadesinde, 2016'da Türkiye'yi yasa boğan Beşiktaş Vodafon Arena yakınında 38 kişinin can verdiği bombalı saldırının ikizini planladığı ortaya çıkmıştı. Baymaz'ın geçen hafta oynanan Fenerbahçe-Sivasspor maçını beklediği ancak harekete geçemeden yakalandığı öğrenildi.