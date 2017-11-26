“ZİBİDİLER BAYRAMI!”

İŞTE ENGİN ARDIÇ'IN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Sonra "laik" bayramları da ithal ettik... "Kara Cuma" alışveriş bayramı... Niçin kara? Millet alışverişe hücum edince trafik tıkanmış da ondan karaymış...

Mübarek cuma gününe kara diye kara çalmak ve mütedeyyin insanları rencide etmek de cabası oldu.

Şimdi bir kalıyor "hindi günü"... Thanksgiving... Kızılderililerin, İngiltere'den Amerika'ya göç etmek zorunda kalmış yobaz Hıristiyanları (püritenleri) karşılama ve onlara hindi ikram etme günü.

Kılıfını da "efendim zaten 'turkey' İngilizce hindi demektir" diye uydurursunuz!

Bir de kalıyor 4 Temmuz...

Amerikan milli bayramı.

"Dost ve müttefik" falan ya... Fakat kulpu nasıl takacaksınız?

Askerlerimizin başına Kuzey Irak'ta çuval giydirildiği tarih! İçimizdeki Amerikan çocuklarına yakışır. Siz onu da kutlarsınız zibidiler.

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