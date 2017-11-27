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Ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi
Ağırlaştırılmış
müebbet hapis
istendi
AA
Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.11.2017
14:59
15 Temmuz'da
Sabiha Gökçen Havalimanı
'nı ele geçirmeye çalışan 28 sanık için istenen istenen ceza belli oldu.
FETÖ
'nün darbe girişimi sırasında
Sabiha Gökçen Havalimanı
'nı ele geçirmeye çalışan 28 sanığın birer kez ağırlaştırılmış
müebbet hapis
cezasına çarptırılması istendi.
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