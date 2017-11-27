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Ağırlaştırılmış istendi

AA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 27.11.2017 14:59
Ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi

15 Temmuz'da 'nı ele geçirmeye çalışan 28 sanık için istenen istenen ceza belli oldu.

'nün darbe girişimi sırasında 'nı ele geçirmeye çalışan 28 sanığın birer kez ağırlaştırılmış cezasına çarptırılması istendi.
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Ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi
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