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MYK toplandı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.11.2017 18:18 Güncelleme Tarihi: 27.11.2017 18:22
AK Parti MYK toplandı

Merkez Yürütme Kurulu (MYK), ve AK Parti Genel Başkanı başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezindeki toplantı, saat 18.00'de başladı.

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AK Parti MYK toplandı
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