AÖF soru cevapları yayınlandı mı? AÖF soruları ve cevapları (vize sınavları)

Bilindiği gibi AÖF 2017 Güz Dönemi vize sınavları 25-26 Kasım'da yapıldı. Adaylar iki gün süren sınavlara katılım sağladılar. Sınavların sona ermesiyle birlikte adaylar AÖF soru ve cevaplarının yayınlanıp yayınlanmadığını merak ediyor. AÖF sınav soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak?

AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

Geçmiş yıllarda çıkmış sınav sorularına ve cevaplarına AnadoluM eKampüs Sisteminden erişim sağlanıyor. https://ekampus.anadolu.edu.tr adresinden TCKN ve şifrenizle oturum açarak dersleriniz üzerinden çıkmış sınav sorularını ve cevaplarını görebilirsiniz.

25-26 Kasım'da yapılan AÖF vize sınavlarının soruları ve cevapları ise henüz yayınlanmadı. Soru ve cevapların bir hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor.

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav sonuç, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde açıklanmakta olup öğrencilerin adreslerine ayrıca postalanmamaktadır. Sınav sonuçları aof.anadolu.edu.tr web sayfası öğrenci otomasyonundan öğrenilebilir.

SINAV SONUÇ İTİRAZI

Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

MAZERET SINAVI

Sınav giriş belgesinde belirtilen yer ve tarihte sınava girmeyen öğrenciler için başka bir yerde veya zamanda mazeret sınavı açılmaz. Her ne sebeple olursa olsun sınav hakkının saklı tutulması mümkün değildir.