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'dan BBC'nin sorusuna Buckingham cevabı

Giriş Tarihi: 27.11.2017 17:22 Güncelleme Tarihi: 27.11.2017 17:32
Başbakan'dan BBC'nin FETÖ sorusuna Buckingham cevabı

Yıldırım, darbe girişimi sonrası başlatılan operasyonlara ilişkin eleştirileri dile getiren BBC muhabirine, " Buckingham Sarayı bombalanmış olsa bizi anlardınız" dedi.

, Trump'ın için neyin önemli olduğunu anladığını söyleyerek terör örgütü YPG başlığında şunları açıkladı: "Bize bunun bir seçim olmadığını gereklilik olduğunu söylediler. YPG ya da ile yapılan işbirliği için bunu söylediler. Bu işbirliğini kabul etmesek de anlayabiliyoruz. Bu geçici bir ilişkiydi. Şimdi bu ilişkiyi bitirme zamanı geldi.Çünkü Deaş halihazırda yenilmiş durumda.Çünkü DEAŞ hali hazırda yenilmiş durumda. Bu yüzden Bay Trump silah sağlanmasının yanlış olduğunu söyledi. Bu açıklama görüşmede yer aldı."

Pazar günü geldiği 'nin başkenti 'da BBC'den Lucy Hockings'in sorularını yanıtlayan Yıldırım, Soçi'de gerçekleştirilen üçlü zirvede ortaya çıkan "Yeni Plan"a ilişkin de açıklamalarda bulundu.

"HİÇ BİR TEREDDÜTÜMÜZ VE ŞÜPHEMİZ YOK"

Yıldırım, "Bu plan, Cumhurbaşkanı Esad'ın iktidarda kalmasını öngörüyor. Sizin bu anlaşmaya olan desteğiniz, Suriyeli Kürtlerin taraf olmamasına mı bağlı? sorusuna, "Bizim pozisyonumuz çok net.Terör faaliyetlerine katılan herhangi bir grup, bu görüşmelere katılamaz" dedi.

Yıldırım, terör örgütünün lideri 'in Türkiye'ye iadesi konusunun görüşmede yer alıp yer almadığına ilişlkin soruya ise şu yanıtı verdi:

"Onların bir takım adımlar atması gerekiyor. Çünkü biz iade için gerekli delilleri ve belgeleri paylaştık. Bizim için her şey çok açık. Hiçbir tereddütümüz ve şüphemiz yok."

Başbakan Binali Yıldırım ile BBC'den Lucy Hockings konuştu.

ZOR SORU: 'YA BUCKİNGHAM SARAYI BOMBALANMIŞ OLSA?..'

Binali Yıldırım, darbe girişimi sonrası başlatılan operasyonlara ilişkin eleştirilerin hatırlatılması üzerine ise şunları söyledi:

"Biz kanıt olmadan hiçbir insanı tutmuyoruz. Türkiye hukukun üstünlüğünün bulunduğu bir ülke. Ya siz darbe girişimi yaşamış olsaydınız? Buckingham Sarayı bombalanmış olsa? Böyle bir olay yaşanmış olsaydı? Eğer böyle bir şey yaşamış olsanız, bizi anlardınız. Ben dostlarımızın empati yapmasını istiyorum."

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Başbakan'dan BBC'nin FETÖ sorusuna Buckingham cevabı
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