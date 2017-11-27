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gözaltına alındı!

Giriş Tarihi: 27.11.2017 08:59 Güncelleme Tarihi: 27.11.2017 09:04
Fikret Başkaya gözaltına alındı!

Başkaya'nın sabah saatlerinde Batıkent'teki evine gelen polisler tarafından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.

'da sabah saatlerinde çok sayıda eve polis baskınları düzenlendi. Aralarında yazar ve il yöneticisinin de olduğu bazı isimler kişi gözaltına alındı.

Polis, yazar Fikret Başkaya'nın Batıkent'teki evinde de arama yaptı. Başkaya'nın 1991 yılında yazdığı 'Paradigmanın İflası' ve iki kitabıyla birlikte laptopuna, masa üstü bilgisayarına ve cep telefonuna polis tarafından el konuldu.

milletvekili da Başkaya'nın gözaltına alındığını sosyal medya hesabından duyurdu.

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Fikret Başkaya gözaltına alındı!
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