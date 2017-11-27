Fikret Başkaya gözaltına alındı!

Ankara'da sabah saatlerinde çok sayıda eve polis baskınları düzenlendi. Aralarında yazar Fikret Başkaya ve HDP il yöneticisinin de olduğu bazı isimler kişi gözaltına alındı.



Polis, yazar Fikret Başkaya'nın Batıkent'teki evinde de arama yaptı. Başkaya'nın 1991 yılında yazdığı 'Paradigmanın İflası' ve iki kitabıyla birlikte laptopuna, masa üstü bilgisayarına ve cep telefonuna polis tarafından el konuldu.

CHP milletvekili Barış Yarkadaş da Başkaya'nın gözaltına alındığını sosyal medya hesabından duyurdu.



