İBB'nin işgal girişimi davası başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin işgali davasında 50 darbeci askerin yargılanmasına başlanıyor.

İBB BAŞKANI MEVLÜT UYSAL DA TAKİP EDİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi, büyükşehir belediyesi önünde yaşananlara ilişkin Silivri'de görülen davayı takip ediyor.

15 Temmuz 2016'da hain darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB)'nin işgali davasının görülmesine bugün Silivri'de bulunan duruşma salonunda devam ediyor. Davayı, İBB Başkanı Mevlüt Uysal'ın yanı sıra Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, İBB'den 150 avukat, çalışanlar, şehit yakınları ve gazilerin yanı sıra çok sayıda vatandaş takip ediyor.Davanın görüleceği duruşma salonu içerisinde ve çevresinde ise Jandarma tarafından yoğun güvenlik önlemi alındığı görüldü.

"HAK ETTİĞİ CEZAYI BULMALARI ADINA NE GEREKİYORSA YAPMAK GÖREVİMİZ"

Duruşmayı izlemek üzere gelen İBB Başkanı Mevlüt Uysal, salona girmeden önce gazetecilere açıklamada bulundu. Başkan Uysal, 15 Temmuz'da en çok şehidin olduğu yerlerden birisinin de İBB binası önü olduğunu ifade ederek, " Orada vatandaşımız her şeye rağmen belediye binasına gelip korumak istemişler. Ancak bu işgalciler, vatan hainleri, orada vatandaşımıza da acımamıştır. Orada 14 kişi şehit olmuş, 140 kişi de gazi olmuştur. Biz burada göreve yeni gelmiş olmakla birlikte mesleğimiz avukatlıktır. Geçmişte de bu şekilde mağdur ve mazlum kişilerin avukatlığını yapmış birisi olarak büyükşehir belediyesi adına bu davada suçluların hak ettiği cezayı bulması adına, ne gerekiyorsa yapmak görevimiz. Bu konuda büyükşehir belediyesi olarak avukatlarımız gerekli işlemleri yaptı. Ayrıca müştekiler adına da yapılacak her konuda yardımlarımızı yapacağız. Tek bir hedefimiz var, adil bir yargılama ve suçluların hak ettiği cezayı alması. Her şeye rağmen hukuk işleyip adalet yerini bulduğu zaman en azından burada şehit yakınlarımız huzura erecektir gereği yapıldı diyecektir" dedi.

"BİRİNCİ HEDEF BÜYÜKŞEHİR ÇALIŞANLARIYDI"

Başkan Uysal, konuşmasının devamında o gece büyükşehir çalışanlarının da hedefte olduğunu ifade ederek, " Büyükşehir belediyesi hedef alındığına göre büyükşehir çalışanlarının hepsi hedefti orada. Önüne kim çıkarsa hedefti. O gün orada büyükşehir belediyesi avukatları olduğu zaman onlarda hedefti. Burada büyükşehir çalışanlarının müşteki olması avukatlar olarak oraya gelip hainliği yapanların cezayı alması en doğal şeydir. Çünkü birinci hedef orada büyükşehir çalışanları ve görevlileriydi. Avukatlarda o görevlilerden birisi. O gün ola ki dosya için orada kalmış olsa bir iş için kalmış olsalardı onlarda hedefti. Dolayısı ile kendilerinin hedef olduğu davada buraya gelmeleri en doğal bir durum. Şu anda büyükşehir belediyemiz olarak sadece orada çalışanları düşünmemek gerekiyor. Belediye karar mekanizması meclis üyelerimiz onlarda burada. Seçimle gelen görev alan bir yapı var. Dolayısı ile hedef bu olduğu için meclis üyeleri de burada. İnşallah gereğini yapacağız"diye konuştu.