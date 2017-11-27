KADEM Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacak

KADEM, CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Kasım Perşembe günü katıldığı bir programda yaptığı konuşmada "Erkek işsizse, eve yeteri kadar para gelmiyorsa bu erkek de hıncını gelir karısından alır" sözlerini yargıya taşıyor.

Dernek, Kılıçdaroğlu hakkında yarın (Salı) saat 11:00'da Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

"Kadına muhalif muhalefet istemiyoruz" başlığıyla yapılan açıklamada şöyle denildi:

"KINIYORUZ"

"Türkiye'nin ana muhalefet partisi CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Kasım Perşembe günü katıldığı bir programda yaptığı konuşmada "Erkek işsizse, eve yeteri kadar para gelmiyorsa bu erkek de hıncını gelir karısından alır" diyerek kadına yönelik şiddetin meşru görülebileceğine yönelik kabul edilemez sözler sarf etmişti! Bu sözleri, en ağır biçimde ve açıkça kınıyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu söylediği bu vahim sözlerinin farkına vararak özür dilemelidir.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN, KILIÇDAROĞLU'NUN KADINLARLA İLGİLİ SKANDAL SÖZLERİNE YANIT

Kamu ve sivil toplum kuruluşlarının kadına yönelik şiddete karşı birlikte mücadele ettiği şu süreçte; toplumsal hayata karşı sorumlu olduğunu düşündüğümüz bir siyasi parti başkanının yaptığı bu çirkin açıklamalar, bazı siyasetçilerin cinsiyetçi dilini bir kez daha ortaya çıkarmıştır.

KADEM, cinsiyetçi hakaretler yönelten ve kadına yönelik şiddetin meşru görülebileceğine dair açıklamalar yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında yarın (Salı) saat 11:00'da Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde suç duyurusunda bulunulacak ve adliyenin C Kapısı önünde basın açıklaması yapılacaktır."