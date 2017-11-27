KYK bursları ne zaman yatacak? KYK bursu ne kadar?

Öğrenciler ve velilerinin şu sıralar en çok merak ettiği konuların başında: '2018 KYK bursları ne zaman yatacak?' sorusu var. Burslar hangi bankaya yatacak? Burs ücretleri ne kadar olacak? İşte burs almaya hak kazananlar içik KYK burs ödeme tarihleri...

İLK ÖDEME İKİ AYLIK OLARAK KASIMDA YAPILACAK

Taahhütnamesini onaylayan öğrencilere kasım ayı sonunda ekim ve kasım olmak üzere iki aylık ödeme yapılacak.

Taahhütnamesini onaylamayan öğrencilere 2017-2018 eğitim öğretim yılı için ödeme yapılmayacak. Ancak dileyen öğrenciler (normal öğrenim süresi içerisinde olmak kaydıyla) bir sonraki eğitim öğretim yılında burs/kredi için tekrar başvurabilecek.

TAAHHÜTNNAME NEDİR?

KYK'nın ödeme yapabilmesi için burs/kredi hakkı kazanan öğrencilerin en geç 21 Kasım saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini okuyup onaylamaları gerekiyor. (Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamamaktadır.)

Burs/kredinin hangi durumlarda kesileceği, kredi geri ödemesinin ne zaman ve ne şekilde yapılacağı gibi öğrencinin sorumluluğunda olan bilgilerin yer aldığı burs/kredi taahhütnamesinin dikkatli bir şekilde okunması gerekiyor.

BURS MAAŞLARI NE KADAR?

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilecek olan burslara dair üniversite öğrencilerinin (lisans, yüksek lisans, doktora) ne kadar ücret alacakları belirlendi. Maliye Bakanı Naci Ağbal "Bütçe giderlerinin yaklaşık yüzde 18'ini tek başına eğitime ayırıyoruz" açıklamasında bulundu, 2018 yılında ücretlerin ne kadar olacağını açıkladı. Buna göre;

Lisans ve önlisans bölümlerinde okuyan öğrenciler 2018 yılında 425 Türk Lirası alacak.

Yüksek lisans bölümlerinde okuyan öğrenciler 2018 yılında 850 Türk Lirası alacak.

Doktora bölümlerinde okuyan öğrenciler 2018 yılında 1.275 Türk Lirası alacak.

BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ HANGİ BANKALARDAN ÇEKİLEBİLECEK?

Kredi ve burs ücretini çekmek isteyen öğrenciler, Kredi ve Yurtlar Kurumunun anlaşmalı olduğu Ziraat Bankası aracılığıyla ücretleri temin edebilecekler. İsimlerine özel olarak tahsis edilecek BANKKART'larını, gönderilecek bankadan sözleşme imzalayarak alacak olan öğrenciler, burs ya da öğrenim kredilerini T.C. Ziraat Bankası ATM'lerinden istedikleri zaman, ATM'lerin bulunmadığı yerlerde ise herhangi bir T.C. Ziraat Bankası şubesinden temin edebilecekler. Öğrencilere burs ve kredinin yatırılacağı aydan başlamak üzere TC Kimlik Numaralarının son rakamına göre 6.-10. günleri arasında ödeme yapılacaktır.

