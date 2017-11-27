Referanduma suikast tuzağı!

Türkiye'de sistem değişikliğini esas alan tarihi 16 Nisan 2017 Başkanlık Referandumundan önce FETÖ'nün HÜDA PAR üzerinden büyük bir tuzak hazırladığı ortaya çıktı. FETÖ, 16 yıl önce Batman'da örgüt mensuplarının emniyetteki terfilerini hızlandırmak, kadrolaşmayı hızlandırmak maksadıyla sözde mensuplarının başarılı operasyonlar düzenlediğini göstermek için Batman'da İbrahim Gürceğiz isimli şahsın evine operasyon düzenledi. Operasyonu yapan FETÖ'cü polis Ömer Kesinci, İbrahim Gürceğiz'in yatak odasına Batman Emniyet müdürünün infaz edilmesi talimatını içeren belge yerleştirdi. Daha sonra operasyonda ele geçirilmiş gibi gösterilen belgeyle Gürceğiz 30 yıl hapis cezasına mahkum edildi. 16 yıl sonra, referandum öncesi istihbaratçı Hulusi Cemil Altınlı "O belgeyi FETÖ hazırlayıp eve yerleştirdi" deyince tuzak deşifre oldu, Ankara ve İstanbul'da soruşturma başlatıldı.





HAYIR DEDİRTMEK İÇİN

Türkiye 16 Nisan Referandumuna kilitlenmişken, kumpas mağduru İbrahim Gürceğiz'in avukatı cezaevindeki müvekkilinden dosyasını ve sözde evinde bulunduğu iddia edilen sahte belgenin kopyasını istedi. Referanduma kısa bir süre kala yine karanlık bir el devreye girerek ikinci ve daha büyük bir kaos için şeytanın bile aklına gelmeyecek bir komploya başvurdu. Cezaevi yönetimine teslim edilen dosyanın içindeki sahte belge yeni örgütsel bir talimatmış gibi gösterilerek Ankara'ya ulaştırıldı. Belgede Batman Emniyet Müdürüne suikast talimatı yazıyordu. Sözde belge üzerine harekete geçen Emniyet, HÜDAPAR tabanı olan bir çok isim ile ilgili çalışma yaptı ve sözde Hizbullah'a operasyon için çalışmalar başlatıldı.

HÜDA PAR TUZAĞI BOZDU

Tam bu sırada FETÖ'nün tuzağını başına geçirecek bir gelişme yaşandı. HÜDAPAR Genel Başkanı yaptığı açıklamada referandumda 'Evet' diyeceklerini açıkladı. Bir şeylerin ters gittiğini anlayan emniyet operasyonu bekletti. HÜDAPAR'a ulaşan bazı yetkililer "Bu nasıl iş bir yandan Batman Emniyet Müdürünü öldürüp referandumu sabote etmeye çalışıyorsunuz öbür yandan evet diyeceğinizi açıklıyorsunuz" bilgisi üzerine korkunç gerçek ortaya çıktı. HÜDAPAR yetkilileri öyle bir şeyin olmadığını, bunun bir komplo olabileceğini söylemesi üzerine operasyon durduruldu ve referandumdan sonra FETÖ'nün hain planı anlaşıldı.

ÇİFTE SORUŞTURMA

İstanbul ile Anakara'da açılan soruşturma kapsamında Ankara Kriminal Polis Laboratuarında hazırlanan FETÖ'cü polisin el yazısını deşifre eden rapor 26.03.2015'te Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Ankara Başsavcılığı, 04.01.2016 tarihinde yetkisizlik kararıyla raporu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise söz konusu belgedeki yazının polis kriminal raporuyla Ömer Kesinciye ait olduğunun tespit edildiğini vurgulayarak soruşturma dosyasını 15.06.2016 tarihinde yetkisizlik kararıyla kumpasın gerçekleştiği Batman Cumhuriyet Başsavcılığına yönlendirdi.

PEŞİNİ BIRAKMIYOR

Dosyanın içinde sahte belgelerin Ömer Kesinci'ye ait olduğunu gösteren kriminal raporun olmadığını gören Batman Cumhuriyet Savcısı Şenol Taşkale, 15.12.2016 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yazı yazarak dosya içinde raporun olmadığını ve raporun bir örneğinin gönderilmesi talep etti. Raporun bir türlü gelmemesi üzerine Savcılık 17.05.2017'de tekrar yazı yazarak raporun bir an evvel gönderilmesini istedi.





YAZI BENZERLİĞİ TEZGAHI DEŞİFRE ETTİ

FETÖ'nün HÜDAPAR'ı 'Hayır' bloğuna çekmek için tezgahladığı şeytani plan ve savcılığın yürüttüğü soruşturmanın şifresini yazı benzerliği çözüyor.... FETÖ'cü polislerce İbrahim Gürceğiz'in yatak odasına yerleştirip ele geçirilmiş gibi gösterdiği sahte belgeyle ilgili 2015 yılında başlayan soruşturmada gerçekler teker teker gün yüzüne çıktı. Savcılık önce 2002 yılında İbrahim Gürceğiz'in evinden çıktığı iddia edilen belgedeki yazılar ile FETÖ'cü polis Ömer Kesinci'nin daha önce kaleme aldığı yazıları karşılaştırdı. Tutuklu sanık FETÖ'cü Kesinci'nin kendi el yazısı ile Gürceğiz'in evinde çıktığı iddia edilen dokümandaki yazılar karşılaştırılıp incelendiğinde her iki yazının da Ömer Kesinci'nin el ürünü olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine 18.05.2015 tarihinde Ömer Kesinci'den yeni yazı örnekleri alındı. Kesinci bu sefer kaleme aldığı yazıları çok değişik yazarak daha önce hiç bir yerde yazmadığı tarzda yazılar kaleme aldı. Ancak öz konusu belgenin sahte olduğu ve FETÖ mensubu istihbaratçı Ömer Kesinci tarafından hazırlandığı ve onun el ürünü olduğu 16 yıl sonra Ankara Kriminal Polis raporuyla da tescillendi. (Star)