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Sarraf davasında flaş gelişme

Giriş Tarihi: 27.11.2017 19:34 Güncelleme Tarihi: 27.11.2017 19:40
Sarraf davasında flaş gelişme

Reuters'in haberine göre; 'ın davası bu hafta görülmeyecek. Aynı davadaki Hakan Atilla'nın davası tek başına görülecek.

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Sarraf davasında flaş gelişme
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