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Son dakika haberi: Liseye girişte yeni sistemin ayrıntıları belli oldu

Giriş Tarihi: 27.11.2017 10:04 Güncelleme Tarihi: 27.11.2017 10:45
Son dakika haberi: Liseye girişte yeni sistemin ayrıntıları belli oldu

açıkladı: 135 dakikada 90 soru sorulacak. Sadece 8. sınıftan soru sorulacak.

Yılmaz, liselere girişte yapılacak merkezi sınavla ilgili "Bu sistemde sadece 8. sınıflardan soru sorulacak. Soru sayısını 60'dan 90'a çıkardık. 20 fen, 20 Matematik, 20 Türkçe, 10 İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, 10 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, 10 yabancı dil sorusu sorulacak" dedi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, TRT Haber canlı yayınında TEOG sonrası yeni sisteme ilişkin şunları kaydetti:

Ortaokuldan liseye de sınavsız geçişi sağlamayı hedefliyoruz. Kimsenin evladını istemediği bir okula göndermeyeceğiz. Bu sistemde sadece 8. sınıflardan soru sorulacak. Soru sayısını 60'dan 90'a çıkardık. 20 fen, 20 Matematik, 20 Türkçe, 10 İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, 10 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, 10 yabancı dil sorusu sorulacak.

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Son dakika haberi: Liseye girişte yeni sistemin ayrıntıları belli oldu
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