Suriye Türkmenleri 'kurucu halk' statüsü istiyor

Bozoğlan, Ankara'da Suriye Türkmen Meclisi Merkez Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, "Suriye Türkmenleri olarak 2011 yılından bu yana vermiş olduğumuz 'onur ve özgürlük mücadelesi' yeni bir aşamaya ulaşmıştır. Suriye ve Ortadoğu'da dengelerin değişmesi sonucunda siyasi çözüm süreci ön plana çıkmıştır." diye konuştu.

Bozoğlan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Suriye Türkmen Meclisi olarak Suriye'de Türkmenlerin çıkarlarını korumak ve geleceğini güvence altına almak için siyasi çözüm masasında özgül ağırlığımızla olma mücadelesi vermekteyiz. Elbette, Türkmenler Suriye muhalefeti içinde farklı platformlarda temsil edilmektedir. Ancak bu platformlarda Türkmenlerin haklarını korumak için verilen çaba çok önemli olmasına rağmen yeterli olmamaktadır. Suriye'nin ikinci büyük toplumu olan Suriye Türkmenleri şüphesiz ki savaşın en mağdur toplumudur. Suriye Türkmenleri hiçbir zaman etnik, dini terör örgütleri ile irtibatlı olmamış, sempati dahi duymamıştır."

"TALEBİMİZ, SURİYE TÜRKMENLERİNE 'KURUCU HALK' STATÜSÜ VERİLMESİ"

Bozoğlan, "Suriye'deki tüm halkların temsil edileceği ilan edilen ve Soçi'de toplanması planlanan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne Suriye Türkmen Meclisi olarak, Türkmenleri temsilen katılmayı arzuluyoruz. Bu çerçevede gerekli çalışmaları başlatmış bulunmaktayız." ifadelerini kullandı.

Bozoğlan, şunları söyledi:

"Gerek Soçi gerek diğer platformlardaki en önemli hedefimiz, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ilkesi çerçevesinde Türkmenlerin, Suriye'deki varlığını anayasal olarak tanıyacak, koruyacak ve tüm haklarını güvence altına alacak bir hukuki statü kazanmasını sağlamaktır. Bu noktada öncelikli talebimiz Suriye Türkmenlerine 'kurucu halk' statüsü verilmesidir. Bu hedefimize ulaşabilmek için önümüzdeki süreçte, Suriye'de siyasi istikrarın sağlanmasına katkıda bulunabilecek tüm taraflarla siyasi diyaloğa açık olduğumuzu bildirmek isteriz. Bu konudaki tek kırmızı çizgimiz Suriye'nin, Türkiye'nin ve hatta tüm bölgenin güvenliğini tehdit eden terör örgütleri ve bunlarla bağlantılı siyasi yapılarla aynı zeminde yer almamaktır."

SURİYE’DE SİYASİ ÇÖZÜM KONUSUNDA MUTABIKIZ

"SİYASİ MÜCADELEMİZE SONUNA KADAR DEVAM EDECEĞİZ"

Suriye Türkmen Meclisi olarak Suriye'de her türlü parçalı yapıya, otoriteye karşı olduklarını vurgulayan Bozoğlan, "Nitekim etnik veya dini gruplara federal veya otonom statüler verilmesinin Irak'ta toplumsal yapıyı ne derece paralize ettiği, DEAŞ'ı nasıl ortaya çıkardığı ve siyasi istikrarsızlığı ne denli derinleştirdiği tecrübe edilmiştir. Irak'taki bu hataya Suriye'de düşülmemelidir." şeklinde konuştu.

Bozoğlan, "Suriye Türkmen Meclisi olarak, başta biz Türkmenler olmak üzere savaş nedeniyle göçe zorlanan tüm Suriyelilerin kendi toprağına, köyüne, evine geri döndüğü ve yeni Suriye'de tüm toplumların temel hak ve hürriyetlere sahip olduğu üniter bir devlet modelini savunuyor ve bu doğrultuda siyasi mücadelemize sonuna kadar devam edeceğimizi ifade ediyoruz." dedi.