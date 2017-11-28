FETÖ cinayetinde yeni operasyon

Batman'da 1998 yılında işe gitmek için çıktığı evine bir daha dönemeyen 6 çocuk babası TPAO çalışanı Cezvet Soysal'ın Fethullahçı Terör Örgütü mensubu istihbaratçı polislerce öldürülmesi ile 7 ayrı kişinin de yine örgütçe kaçırılıp işkence ile sorgulanması konulu soruşturma kapsamında operasyon başlatıldı. FETÖ tarafından öldürüldüğü iddia edilen TPAO çalışanı Cezvet Soysal cinayeti ile ilgili soruşturmada yeni bir operasyon başlatıldı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma çerçevesinde bu sabah operasyon için düğmeye bastı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dört ayrı ilde eş zamanlı harekete geçerek 6 şüpheliyi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin M.Ş, B.Ö., İ.T., C.K., Ö.K. ve A.M. oldukları öğrenildi.

Şüphelilerin Batman Emniyet Müdürlüğü'ne getirilerek sorguya alınacakları öğrenildi.

Cezvet Soysal'ı o dönemde Batman'da görev yapan ve 17 Aralık sonrası görevden alınan bazı paralel polislerin infaz ettiği iddiaları ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma yürütülmüş 5'i sivil 14 polis'ü polis olmak üzere toplam 19 kişi hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı. Dosya daha sonra yetkisizlik kararı verilerek Batman'a gönderilmişti.

Dönemin Batman Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde görev yapan Hulusi Cemil Altınlı isimli polis memuru, 17 Aralık sonrası görevden alınan paralel yapı mensubu iki polis müdürünün emriyle Cevzet Soysal'ı sabah işe gitmek için evinden çıktığı sırada kendilerine JİTEM süsü vererek kaçırdıklarını anlattı. tanık polis memuru, Cevzet Soysal'ın daha sonra Batman'ın Beşiri ilçesi yakınlarında B. isimli Polis memurunca boynu kırılarak öldürüldüğünü ve Beşiri kırsalına gömüldüğünü itiraf etmişti. Konu ile ilgili iki ismin daha savcılığa bilgi verdikleri belirtildi.

Sabri Uzun'un kitabındaki bilgilere göre bir polis memuru, Paşa Kapısı Cezaevi'nde yatarken paralel yapı tarafından kumpas kurulan ve aynı cezaevinde yatan Emniyet Müdürleri Emin Arslan ve Mustafa Aral'a paralel yapıyla ilgili itiraflarda bulundu. Uzun'un "Kendisini tanıyorum, yazdıklarının doğru olduğuna inanıyorum, yüzde 10'u yalan olabilir' dediği itiraflarda 1999 yılında Batman'da Cevzet Soysal'ın, Sofi Sıddık Öz'ün, Kazım Uysal'ın JİTEM süsü verilerek kaçırıldığı dile getiriliyor.

ÜÇÜMÜZ DE CEMAATÇIYDIK

Kitapta "1-Hizbullah mensubu Cezvet Soysal'ın kaçırılıp infaz edilmesi ve Beşiri kırsalına gömülmesi" başlığı altında şunlar anlatılıyor: CC ve A.A, Hizbullah örgütüne karşı istihbarattan ve TEM sorgudan karma bir ekip kurdular. Adını da 'Faili Meçhulleri Araştırma Ekibi' koydular. Bu ekipte İstihbarattan ben, Ömer K. ve Aydın M. yer aldık. Üçümüz de aynı zamanda cemaat mensubuyduk. Başımızda C Büro amiri vardı. O da Fethullahçıydı. TEM sorgudan da Muammer komiser B., C., ve İ., isimli polisler vardı."

JİTEM SÜSÜ VERİLDİ

"Cevzet Soysal'ı 1999 yılında Pınarbaşı Mahallesi'ndeki evinin önünden çalıştığı TPOA'ya gitmek üzere servis beklerken ben, Ömer ve Aydın kendimizi Jitem görevlisi olarak tanıtarak (Böyle söylememizi C. müdür istiyordu, yasadışı işlerde hep kendimizi Jitemci olarak tanıtmamızı söylüyordu) arabaya bindirip kaçırdık. Kırsal alanda Muammer Komiser'in ekibine teslim ettik. Bahçelievler Mahallesi'nde Polis Cem'in evine götürdüler. Geceleri kırsala götürüp işkenceyle sorguluyorlardı. En son C ve A isimli müdürlerin talimatıyla B., tarafından boynu kırılmak suretiyle infaz edildi ve Beşiri kırsalına gömüldü."