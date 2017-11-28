KADEM, Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu

Türkiye'nin ana muhalefet partisi CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Kasım Perşembe günü CHP'li Beylikdüzü Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte yaptığı konuşmada "Erkek işsizse, eve yeteri kadar para gelmiyorsa bu erkek de hıncını gelir karısından alır" diyerek kadına yönelik şiddetin meşru görülebileceğine yönelik kabul edilemez sözler sarf etmişti!

Bu sözleri, en ağır biçimde ve açıkça kınayan KADEM, cinsiyetçi hakaretler yönelten ve kadına yönelik şiddetin meşru görülebileceğine dair açıklamalar yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 28 Kasım 2017, Salı günü saat 11.30'da İstanbul Adliyesi'nde suç duyurusunda bulunduktan sonra adliye önünde basın açıklaması yaptı. KADEM temsilciliğinin bulunduğu 18 il; Ankara, Bursa, Erzurum, Malatya, Sakarya, Karabük, Batman, Trabzon, Kahramanmaraş, Tekirdağ, Elazığ, Samsun, Gaziantep, Van, Balıkesir, Samsun, Şanlıurfa, Antalya ve İzmir'de Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

KADEM Genel Başkanı Doç. Dr. Sare Aydın Yılmaz, suç duyurusunda bulunduktan sonra KADEM'in basın açıklamasını okuyarak görüşlerini kamuoyuyla paylaştı.

Yapılan basın açıklamasında:

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü arefesinde Kılıçdaroğlu'nun şiddeti meşru sayan ifadelerini hepimiz dehşet ve esef içinde izledik.

Ülke siyasetinde rol oynayan/ oynaması beklenen bir şahsın, kadına yönelik şiddetle mücadeleyi teşvik etmesi beklenirken ucuz politik gayeler güderek şiddeti meşrulaştıran sözler sarf etmesi asla kabul edilemez.

İfade özgürlüğü sınırlarını aşıp nefret ve ayrımcılık söylemine varan şiddet yüklü politik dil kullanmaktan yıllardır vazgeçmeyen Kılıçdaroğlu, Şubat 2015'te 'işsiz olan eşin karısını dövebileceğini' söyleyerek erkeği şiddete teşvik etmiş, 2016 yılında 'Kadınlardan korkan birisine erkek denemez' ifadeleriyle kadınları aciz gören zihniyetini gözler önüne sermişti. Biz bu dehşet ifadelerinin etkisinden kurtulamamışken dönemin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı hakkında hiçbir ahlaki değer sisteminde karşılık bulmayan yakışıksız sözler sarf etmişti. 2017 yılının nihayetine geldiğimiz şu günlerde ise 'ekonomik sorunları olan erkeğin hıncını eşinden alabileceğini' söyleyen Kılıçdaroğlu şiddeti meşrulaştıran bu açıklamasıyla bir kez daha cehaletini ve samimiyetsizliğini ortaya koydu.

Zira değişen ve dönüşen Türkiye'de bu köhnemiş fikirlerin artık yeri yoktur. Ana muhalefet liderinin söylemlerini, savunduğunu iddia ettiği değerler doğrultusunda düzeltme zarureti artık ivedilik kazanmıştır.

Şiddetin hiçbir gerekçesi, bahanesi ve açıklaması olamaz!

Evrensel değerleri, kadının insan haklarını hiçe sayarak, sadece siyasi üstünlük ve hamle kazanmak adına şiddeti meşru gören bu izansızlık hali, toplumsal şiddeti ve kutuplaşmayı körüklemektedir.

Toplumsal ayrışmayı körükleyen her türlü söylemin üretilmesi ve yayılması toplumsal ve siyasal barış açısından oldukça tehlikelidir, Bu söylemler bizi bir arada tutan toplumsal zeminin kaybolmasına da neden olmaktadır.

Bu düşünceyle, KADEM olarak kadınlara yöneltilen cinsiyetçi politik dili reddediyoruz.

Kemal Kılıçdaroğlu'nu kadın sorunlarını siyasete malzeme etmekten vazgeçip meşum sözleri dolayısıyla kamuoyundan özür dilemeye, topluma faydalı rasyonel siyaset yaparak kadın sorunlarına çözüm üretmeye davet ediyoruz!

Siz değerleri basın mensuplarımızın bilgisine sunarız.

Kadın ve Demokrasi Derneği

KADEM