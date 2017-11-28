MGK sona erdi

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantı, 3,5 saat sürdü.

Toplantı sonrası açıklanan MGK bildirisinde, "Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının İdlib gerginliği azaltma bölgesi'nde 'gözlem misyonu'nu başarıyla sürdürdüğü, bu görevin Batı Halep'le Afrin yakınlarında da yerine getirilmesiyle huzur ve güven ortamını gerçek manada sağlanabileceği mütalaa edilmiştir." denildi.

MGK bildirisinde PKK/PYD-YPG terör örgütüne ilişkin, "PKK/PYD-YPG terör örgütünün Suriye'nin demografik yapısını örtülü etnik temizlik yapmak suretiyle bozmasının ve toprak edinme çabalarının, uluslararası hukuka ve insan haklarına aykırı olduğu bu cihetle de kabul edilemez bulunduğu, Türkiye'nin kendi güvenliğini sağlamak maksadıyla özellikle hudut bölgesinde gereken her türlü tedbiri almaya devam edeceği bir kez daha vurgulanmıştır." açıklamasında bulunuldu.