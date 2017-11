New York Times'tan algı operasyonu

ABD'nin New York kentinde tutuklu yargılanan Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın davası görülmeye başladı. Türkiye'de 17/25 Aralık darbe girişiminde başarısız olan FETÖ'cüler ve arkasındaki güçler yeniden devreye girerek operasyonu ABD'de başlattı. FETÖ'nün emniyet ve yargı içerisine sızan militanlarının hazırladığı kumpas belgeleri ABD'deki davanın iddianamesine kopyala yapıştır yapıldı. Savcı Preet Bharara ve hakim Richard Berman'ın FETÖ ile bağlantılı olduğu ortaya çıkmıştı. Bharara, FETÖ'cü polislerin 17 Aralık kumpasında hazırladığı ve takipsizlik kararı verilen fezlekenin virgülüne bile dokunmadan kullandığı anlaşılmıştı. Berman'ın da 2014'teki İstanbul ziyaretinde FETÖ'nün düzenlediği sempozyuma bizzat davet edilmişti.





NYT'DEN TÜRKÇE TWEETLER

Türkiye'ye yönelik ekonomik darbe girişimine medya da destek veriyor. Operasyonel ve yalan haberlerle Türkiye aleyhinde algı yaratmaya çalışılıyor. Amerikan New York Times kumpas davasına Türkçe tweetlerle katıldı. Daha önce FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i "karizmatik vaiz" olarak lanse eden New York Times, ABD'deki davayla ilgili Türkçe tweetler attı. 'Reza Zarrab suçunu kabul etti ve Hakan Atilla'ya karşı tanıklık yapacak. Reza Zarrab'ın suçlamaları kabul etmesi Türkiye ABD ilişkilerine olumsuz etki edebilir.' diye Türkçe tweetler attı. Başka bir dilde tweet atmayan NYT'nin Türkiye aleyhinde Türkçe tweetler atmasıyla kirli operasyon bir kez daha gözler önüne serildi.



NYT'nin Türkiye düşmanlığında sabıkası kabarık. Daha önce Türkiye DEAŞ'a yardım ediyor yalanını ortaya atmıştı. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ise New York Times, sosyal medya hesabından Türk seçmene "koyun" demişti. Gazete, başarısızlıkla sonuçlanan darbe girişimine dair yayımladığı analizini Twitter hesabından "Erdoğan takipçileri koyundur ve Erdoğan kendilerine ne söylerse onu yaparlar" alıntısıyla paylaşmıştı.









