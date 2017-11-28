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Son dakika: 'cü karı koca gözaltına alındı

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.11.2017 10:32 Güncelleme Tarihi: 28.11.2017 10:51
Son dakika: FETÖ'cü karı koca gözaltına alındı

Son dakika haberi... Emniyet Müdürlüğü’nün yaptığı /PDY operasyonunda, örgütün Mahrem Kadın Yapılanmasında Bölge Talebe Mesulü olan kadın ve FETÖ’den bir yıldır aranan kocası yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda /PDY terör örgütüne üye olmak suçundan yaklaşık bir yıldır aranan H.G. ile eşi B.G. yakalandı.

MAHREM KADIN YAPILANMASINDA OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Gözaltına alınan H.G.'nin bylock kullanıcısı olduğu belirlenirken, eşi B.G.'nin FETÖ terör örgütünde Mahrem Kadın Yapılanması'nda görevli olduğu, bölge Talebe Mesulü, Semt Talebe Mesulü ve Küçük Bölgeci olarak görevli olduğu tespit edildi.

İKİSİDE BYLOCK KULLANICISI

Bylock kullanıcısı da olan H.G. ve karısı B.G.'nin gözaltına alındığı ve Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nde haklarında işlem başlatıldığı bildirildi.

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Son dakika: FETÖ'cü karı koca gözaltına alındı
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